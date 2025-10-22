Hình ảnh sông Hàn, sóng đánh vào bờ kè dữ dội 22/10/2025 09:05

(PLO)- Nước sông Hàn tại Đà Nẵng dâng lên rất cao, cách mép trên của bờ kè 1m. Từng đợt sóng cuộn trào đục ngầu liên tục đánh mạnh lên bờ kè.

Sáng 22-10, do tác động của thuỷ triều, mực nước trên sông Hàn tại Đà Nẵng dâng cao, dù trời chỉ mưa lất phất. Sóng cuộn trào dữ dội từng đợt, nước đục ngầu.

Clip Sông Hàn tại Đà Nẵng sóng cuộn trào bờ kè.

Sông Hàn tại Đà Nẵng nước dâng cao. Ảnh: TẤN VIỆT

Đêm qua, nước sông Hàn cách mép vỉa hè đường Bạch Đằng 0,5m. Đến sáng nay, mực nước hạ bớt, cách mép vỉa hè khoảng 1m.

Mực nước sông cách mép trên vỉa hè đường Bạch Đằng khoảng 1m. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Võ Đô (ngụ phường An Hải), nước sông Hàn dâng cao là do tác động của thủy triều đầu tháng (âm lịch). “Trời chưa mưa, bão chưa vào nhưng mực nước như vậy thì đáng lo, sợ mưa ngập đường nước không thoát ra sông được”, ông Đô nói.

Bờ kè đường Như Nguyệt liên tiếp các đợt sóng cuộn trào đánh mạnh vào bờ kè﻿. Ảnh:TẤN VIỆT

Cột nước vỗ tung tóe lên lan can, vỉa hè. Ảnh: TẤN VIỆT

Gạch lát vỉa hè bong tróc dưới tác động của sóng vỗ. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại vỉa hè đường Như Nguyệt sát cầu Thuận Phước (khu vực cửa sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng, phường Hải Châu), từng đợt sóng cao vẫn liên tục vỗ mạnh vào bờ kè. Nước bắn tung tóe lên vỉa hè, tràn xuống đường Như Nguyệt gây ngập nửa mặt đường, đoạn dài khoảng 100m.

Mặt đường Như Nguyệt ngập khoảng 20cm, kéo dài khoảng 100m. Ảnh: TẤN VIỆT

Ven biển phía Đông Đà Nẵng, mực nước biển có phần lùi ra xa hơn so với hôm qua, sóng cũng nhỏ hơn. Khu vực ven biển đã vắng bóng tàu thuyền, thưa thớt có người dân, du khách tản bộ.

Ven biển phía Đông Đà Nẵng, mực nước biển có phần lùi ra xa hơn so với hôm qua và sóng nhỏ hơn. Tuy nhiên gió đang lớn dần, một số du khách vẫn chạy bộ dưới bờ biển. Ảnh: TẤN VIỆT