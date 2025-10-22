Hình ảnh sông Hàn, sóng đánh vào bờ kè dữ dội

Sáng 22-10, do tác động của thuỷ triều, mực nước trên sông Hàn tại Đà Nẵng dâng cao, dù trời chỉ mưa lất phất. Sóng cuộn trào dữ dội từng đợt, nước đục ngầu.
Đêm qua, nước sông Hàn cách mép vỉa hè đường Bạch Đằng 0,5m. Đến sáng nay, mực nước hạ bớt, cách mép vỉa hè khoảng 1m.
Theo ông Võ Đô (ngụ phường An Hải), nước sông Hàn dâng cao là do tác động của thủy triều đầu tháng (âm lịch). “Trời chưa mưa, bão chưa vào nhưng mực nước như vậy thì đáng lo, sợ mưa ngập đường nước không thoát ra sông được”, ông Đô nói.
Tại vỉa hè đường Như Nguyệt sát cầu Thuận Phước (khu vực cửa sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng, phường Hải Châu), từng đợt sóng cao vẫn liên tục vỗ mạnh vào bờ kè. Nước bắn tung tóe lên vỉa hè, tràn xuống đường Như Nguyệt gây ngập nửa mặt đường, đoạn dài khoảng 100m.
Ven biển phía Đông Đà Nẵng, mực nước biển có phần lùi ra xa hơn so với hôm qua, sóng cũng nhỏ hơn. Khu vực ven biển đã vắng bóng tàu thuyền, thưa thớt có người dân, du khách tản bộ.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, hồi 4 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 310 km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 – 102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h.
Ven biển Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,8 m, cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 22-10, tại các xã, phường ven biển Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.
Từ chiều ngày 22 đến 27-10, tại Đà Nẵng khả năng cao xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Tổng lượng mưa từ 200 – 700 mm, có nơi trên 900 mm.
Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.
Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 2-3.