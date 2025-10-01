HLV Polking tự tin CLB Công an Hà Nội đánh bại Đại Phố 01/10/2025 16:20

Trận tiếp Đại Phố mang ý nghĩa cho tham vọng tiến xa của đại diện Việt Nam tại cúp châu lục, sau khi CLB Công an Hà Nội có trận ra quân đầy tiếc nuối với kết quả hòa 2-2 trên sân của Bắc Kinh Quốc An ở đất Trung Quốc.

HLV Mano Polking trong buổi trao đổi thông tin trước trận đấu ngày 2-10 đã khẳng định toàn đội đặt mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Nhà cầm quân mang hai quốc tịch Đức - Brazil chia sẻ: “Trận ra quân chúng tôi đã làm tốt, nhưng kết quả hòa chưa phản ánh hết sự quyết tâm của các cầu thủ. Gặp Đại Phố, toàn đội phải thắng, không còn cách nào khác. Đây là mục tiêu mà CLB Công an Hà Nội đã đặt ra ngay từ đầu giải và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để đạt được”.

Chiến lược gia 48 tuổi cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ đến từ Hong Kong. Ông cho biết đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về Đại Phố, một đội bóng hiện thống trị giải quốc nội, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và đặc biệt được phép sử dụng tối đa 7 ngoại binh trong khuôn khổ AFC Champions League Two.

HLV Polking tự tin giúp đội chủ sân Hàng Đẫy giành trọn 3 điểm. Ảnh: CCT.

“Đại Phố là một tập thể được tổ chức tốt, lối chơi kỷ luật và rất khó bị đánh bại. Chúng tôi sẽ phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, cùng sự cổ vũ của khán giả để giành chiến thắng”, Polking nhấn mạnh.

Về lực lượng, CLB Công an Hà Nội đang đối mặt với không ít khó khăn. Bộ ba trụ cột gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải và Vũ Văn Thanh đều đang dính chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, tiền vệ Aodu Minh cũng chưa thể trở lại. Những mất mát này chắc chắn ảnh hưởng đến sức mạnh của đội, nhưng HLV Polking tin tưởng vào chiều sâu đội hình và tinh thần sẵn sàng của các cầu thủ dự bị.

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup đặc biệt nhấn mạnh đến phong độ hồi sinh của thủ môn Nguyễn Filip vừa giữ sạch lưới trong hai trận gần nhất. “Trong mắt tôi, Nguyễn Filip luôn là thủ môn số một. Cậu ấy đang trở lại với phong độ tốt nhất, và tôi tin không chỉ giúp ích cho CLB mà còn sớm lấy lại vị trí ở đội tuyển quốc gia”, Polking bày tỏ niềm tin.

Alan đang có phong độ cao trên các mặt trận. Ảnh: CCT.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lee Chi Kin của CLB Đại Phố cũng thể hiện sự quyết tâm cao độ. Nhà cầm quân 58 tuổi khẳng định đội bóng của ông sẽ hướng đến kết quả tốt nhất trong chuyến làm khách tại Hàng Đẫy, bất chấp lịch thi đấu dày đặc.

“Chúng tôi vừa trải qua một trận đấu tại giải quốc nội kéo dài hơn 120 phút và phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Điều kiện hồi phục không hề dễ dàng, thêm vào đó là thời tiết mưa lớn ở Hà Nội ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, Đại Phố cũng sẽ ra sân với quyết tâm và sự tập trung tối đa”, ông Lee Chi Kin bày tỏ.

Đại Phố đang gây bất ngờ lớn khi tạm dẫn đầu bảng E với 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Macarthur (Úc) trong ngày mở màn. Tuy nhiên, HLV Lee Chi Kin cho rằng vị trí này chưa nói lên nhiều điều: “Mới chỉ một lượt trận, mọi chuyện còn ở phía trước. Tôi đã xem nhiều băng hình về CLB Công an Hà Nội và đặc biệt ấn tượng với Nguyễn Quang Hải có khả năng tạo đột biến cao. Chúng tôi sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ, kiên nhẫn chờ cơ hội”.

Sau trận hòa đáng tiếc ở sân Bắc Kinh Quốc An, thầy trò Polking quyết không bỏ qua cơ hội giành chiến thắng trên sân nhà khi tiếp Đại Phố. Ảnh: CCT.

Cùng tham dự họp báo, cầu thủ người Pháp Remi Dujadin – một trong những trụ cột của Đại Phố – cũng bày tỏ hy vọng: “Mỗi trận đấu ở đấu trường châu Á đều rất quý giá. Trước một đối thủ mạnh như CLB Công an Hà Nội, chúng tôi đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm”.

Trận đấu vào lúc 19 giờ 15, ngày 2-10 dự báo căng thẳng bởi cả hai đội đều sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng. Trong khi CLB Công an Hà Nội có những gương mặt quen thuộc như Jhon Cley, Gustavo hay Alan Jefferson, thì Đại Phố cũng không kém cạnh với dàn cầu thủ ngoại dày dạn kinh nghiệm. Đây là cuộc đối đầu giữa một đội bóng đang khát khao khẳng định vị thế tại đấu trường châu Á và một đội bóng vốn đã quen với sự thống trị ở giải quốc nội.

Ở cục diện bảng E, hai CLB Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An cùng đang có 1 điểm, trong khi Macarthur chưa giành được điểm nào. Thể thức thi đấu vòng bảng AFC Champions League Two quy định mỗi bảng có 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt, tổng cộng 6 trận. Hai đội nhất và nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Cổ động viên trung thành và cuồng nhiệt của CLB Công an Hà Nội. Ảnh: CCT.

Chính vì vậy, trận đấu với Đại Phố mang ý nghĩa quyết định cho CLB Công an Hà Nội. Nếu thắng, thầy trò Polking có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu hòa hoặc thua, áp lực sẽ dồn nặng trong những lượt trận tiếp theo khi phải đối đầu những đối thủ giàu truyền thống.

Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi một bầu không khí cuồng nhiệt tại Hàng Đẫy. Sau nhiều năm, Hà Nội mới lại có cơ hội chứng kiến CLB thủ đô thi đấu ở một giải đấu châu lục với tham vọng rõ ràng. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có những khoảnh khắc tự hào tại AFC Cup với Becamex Bình Dương, Hà Nội FC hay gần đây là Viettel, và giờ là lúc CLB Công an Hà Nội tiếp nối niềm tin ấy.

Trận đấu hứa hẹn sẽ gay cấn từ những phút đầu, khi cả hai đội đều có mục tiêu rõ ràng và không muốn đánh rơi điểm số. Với sự trở lại của nhiều gương mặt quan trọng và khát khao chinh phục, CLB Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ chơi một trận bùng nổ, mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Dù đối thủ Đại Phố không dễ bị đánh bại, nhưng trên sân nhà, đại diện Việt Nam có đầy đủ cơ sở để hướng đến chiến thắng.