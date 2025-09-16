Học bổng đặc biệt của GC Food 16/09/2025 06:29

(PLO)- Mỗi suất học bổng đặc biệt trị giá 8 triệu đồng/năm học, được trao thành 2 đợt vào đầu mỗi học kỳ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là một cam kết dài hạn, trao cơ hội học tập bền bỉ và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Tại xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk), 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Lê Đình Chinh (thôn 18, xã Ea Riêng) và THPT Nguyễn Trường Tộ (thôn 10, xã Ea Riêng) đã được nhận những suất học bổng đặc biệt từ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food).

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên HĐQT GC Food trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: AT

Mỗi suất học bổng trị giá 8 triệu đồng/năm học, được trao thành 2 đợt vào đầu mỗi học kỳ. Đặc biệt, GC Food cam kết sẽ duy trì liên tục cho đến khi các em hoàn thành lớp 12. Với chính sách này, một học sinh từ lớp 6 có thể được hỗ trợ suốt 7 năm, còn học sinh bậc trung học phổ thông sẽ nhận học bổng xuyên suốt 3 năm cuối cấp.

Em Sùng Thị Pàng, học sinh lớp 11 Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ, là chị cả trong gia đình 6 anh chị em. Ba mẹ đều làm thuê với thu nhập bấp bênh, gia đình gánh khoản nợ khoảng 150 triệu đồng. Dù vậy, Pàng vẫn kiên trì học tập trên quãng đường 14 km mỗi ngày, với ước mơ trở thành chiến sĩ công an. Em chia sẻ: “Học bổng này giúp em giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ và tiếp thêm động lực để em học thật tốt”.

Năm 2024, khi GC Food trao học bổng, em Dương Trung Hiếu là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Cha mẹ chia tay, mẹ em một mình gồng gánh nợ nần và nuôi con bằng công việc làm thuê nhỏ lẻ. Tháng 7 vừa qua, Hiếu đã đạt 26,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), ngành Kiểm toán. Trong thư gửi GC Food, Hiếu viết: “GC Food không chỉ trao cho em cơ hội học tập mà còn truyền cho em niềm tin để không bỏ cuộc. Sau này, em mong có thể quay lại giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh như em”.

Ở những ngôi trường vùng cao Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều em học sinh đang từng ngày nỗ lực vượt qua thiếu thốn để tiếp tục đến lớp. Các em mang trong mình khát vọng học tập, xem con chữ như con đường duy nhất để đổi thay cuộc đời. Mỗi ngày đến trường, các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách kiên cường trước khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.