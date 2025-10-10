Học sinh lớp 7 ở Đà Nẵng 2 lần đập heo đất ủng hộ đồng bào bão lụt 10/10/2025 19:03

(PLO)- Nghĩa cử cao đẹp của một học sinh lớp 7 tại Đà Nẵng hai lần đập heo đất ủng hộ đồng bào bão lụt khiến nhiều người xúc động.

Ngày 10-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho hay, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP đã có nhiều việc làm thiết thực hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Trong đó, nghĩa cử cao đẹp của cháu Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ ở phường Hải Châu, Đà Nẵng, khiến nhiều người xúc động.

Cháu Hoàng Lê Bảo Quyên gửi tiền ủng hộ đồng bào bão lụt. Ảnh: TL

Bảo Quyên đã cùng mẹ ủng hộ hơn 38,5 triệu đồng, là toàn bộ số tiền cháu tiết kiệm trong heo đất suốt hơn một năm qua.

Bảo Quyên chia sẻ: khi xem những hình ảnh trên truyền hình về cảnh nhà cửa, trường học bị ngập sâu trong nước, người dân phải leo lên mái nhà để chờ cứu hộ, cháu không thể cầm lòng.

“Con thấy thương vô cùng nên xin phép mẹ đập heo đất để ủng hộ cho các bạn và đồng bào gặp khó khăn”- Bảo Quyên bày tỏ.

Chị Lê Thị Kim Vui (mẹ của Bảo Quyên) cho hay, gia đình thường xuyên làm thiện nguyện nên con gái sớm hình thành thói quen sẻ chia.

"Năm trước, bé cũng đập heo đất ủng hộ đồng bào bão lụt một lần, nay lại tiếp tục. Gia đình rất đồng tình và ủng hộ tinh thần sẻ chia của cháu"- chị Vui nói.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, số tiền do Bảo Quyên và gia đình ủng hộ đã được tiếp nhận, chuyển vào quỹ cứu trợ để hỗ trợ người dân các tỉnh phía bị thiệt hại, góp phần sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cho hay, Bảo Quyên là học sinh ngoan, hòa đồng, chăm học và đặc biệt có tinh thần tương thân tương ái đáng trân trọng.

Theo thầy Phước, trong gần 206 triệu đồng trường quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt, riêng Bảo Quyên và gia đình đã đóng góp 10 triệu đồng.

Được biết, đợt tiếp nhận ủng hộ lần này của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng được phát động từ ngày 7-10 đến 7-11, tại địa chỉ 12 Trần Phú, phường Hải Châu.