Hội An xin cơ chế đặc thù để di dân ra khỏi phố cổ 07/05/2026 15:18

(PLO)- Bí thư phường Hội An (TP Đà Nẵng) đề xuất các cơ chế đặc thù để hỗ trợ di dời những hộ dân sống trong phố cổ, kể cả hộ chưa có sổ đỏ.

Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp TP Đà Nẵng ngày 7-5, ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An đã có bài tham luận đáng chú ý.

Theo ông Bình, Hội An vừa là nơi cư trú, vừa là không gian di sản, điểm đến du lịch quốc tế. Công tác liên kết giữa các phường, xã trong vùng Hội An mới ở giai đoạn đầu, chưa hình thành đầy đủ các chương trình, đề án, dự án liên vùng có tính ràng buộc.

Nhiều vấn đề vượt khỏi phạm vi một phường như giao thông, du lịch sông nước, xử lý rác thải, phòng chống thiên tai...

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Bình cho hay, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự giao thoa, chồng lấn, chưa rõ ràng về chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An với UBND phường Hội An.

Hiện, phường này đang hoàn thiện mô hình quản trị đô thị di sản trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, khi không còn là TP Hội An, một số quan hệ hợp tác quốc tế gặp khó khăn. Trong đó có việc gián đoạn quan hệ kết nghĩa.

Một số TP kết nghĩa ở nước ngoài với Hội An đã có thông báo chính thức về việc không tiếp tục duy trì các mối quan hệ hợp tác này. Bởi trước đây quan hệ kết nghĩa giữa cấp TP với TP.

Nhiều chương trình hợp tác trước đây được thực hiện thông qua các doanh nghiệp hoặc đối tác cũng gặp khó vì chủ thể là TP Hội An không còn tồn tại.

Ông Bình đề xuất TP kiến nghị Trung ương cho cơ chế đặc thù về quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó có cơ chế về phân cấp thẩm quyền, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản công, bảo tồn nhà cổ, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời hỗ trợ cư dân sinh sống trong các di tích được tái định cư ra ngoài di tích như TP Huế đã làm.

"Chúng tôi đã ra TP Huế tìm hiểu cách thức di dời dân ra khỏi di tích. Chúng tôi đề xuất các cơ chế đặc thù để hỗ trợ di dời những hộ dân sống trong di tích, ngay cả những hộ chưa có sổ đỏ", ông Bình nói.