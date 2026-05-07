TP.HCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026 07/05/2026 14:17

(PLO)- TP.HCM dự kiến khởi công tuyến metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026 nhằm mở rộng kết nối với khu vực Bình Dương cũ, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy liên kết vùng.

Ngày 7-5, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc Hội.

Kiến nghị nhiều vấn đề nóng

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đất đai, thuế, định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ 6-14 tuổi, hạ tầng giao thông và tiến độ triển khai các tuyến metro kết nối khu vực TP.HCM (Khu vực 2) nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, từng bước giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Liên quan lĩnh vực thuế, cử tri phản ánh tình trạng người dân không được thông báo kịp thời khi phát sinh nợ thuế, dẫn đến chậm nộp và bị tính lãi phạt. Có trường hợp đã hoàn tất thủ tục giải thể cơ sở kinh doanh nhưng sau gần hai năm mới phát hiện còn nợ một khoản thuế nhỏ.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HẢI NHI

Từ đó, cử tri đề nghị cơ quan thuế tăng cường thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc ứng dụng VNeID để người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế.

Đáng chú ý, cử tri Nguyễn Ngọc Minh (phường Tân Khánh) phản ánh nhiều hộ dân tại cù lao Rùa, phường Tân Khánh đã sinh sống ổn định hơn 50 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Gia đình tôi thuộc diện chính sách, đến nay quyền lợi về đất đai đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tôi mong các đại biểu Quốc hội sớm có kiến nghị giúp tháo gỡ các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân ổn định cuộc sống” - cử tri Minh bày tỏ.

Ông Minh cũng kiến nghị xem xét việc định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ 6-14 tuổi. Cử tri cho rằng không phải gia đình nào cũng có điều kiện đăng ký thêm sim điện thoại chính chủ riêng cho trẻ; trong khi nếu sim không sử dụng thường xuyên có thể bị khóa, phát sinh thêm thủ tục cập nhật thông tin.

Vì vậy, cử tri đề xuất tích hợp tài khoản định danh của trẻ dưới 14 tuổi chung với cha mẹ hoặc người giám hộ trên ứng dụng VNeID, sau 14 tuổi mới tách thành tài khoản riêng.

Cử tri Tống Thị Huyền Trang (phường Tân Khánh) cho rằng hạ tầng giao thông công cộng hiện chưa đáp ứng nhu cầu thay thế xe máy cá nhân.

“Nhiều người dân phải đi bộ quãng đường khá xa mới tiếp cận được xe buýt hoặc metro, đặc biệt bất tiện trong điều kiện nắng nóng, mưa lớn, làm phát sinh thêm chi phí và thời gian đi lại” - cử tri Trang nói.

Cử tri Tống Thị Huyền Trang. Ảnh: HẢI NHI

Cử tri Trang cũng kiến nghị xem xét việc giữ hay bỏ hệ thống đếm giây tại đèn tín hiệu giao thông, đánh giá lại mức xử phạt vi phạm giao thông vì hiện còn khá cao so với thu nhập của nhiều người dân.

Liên quan lộ trình hạn chế xe máy xăng, cử tri cho rằng thay vì cấm hoàn toàn, cơ quan chức năng nên tăng cường kiểm soát khí thải và hỗ trợ loại bỏ các phương tiện không đạt chuẩn.

Theo các ý kiến của cử tri, xe điện hiện vẫn còn nhiều bất cập như chi phí sử dụng tăng, thời gian sạc kéo dài, trong khi ô nhiễm môi trường không chỉ đến từ phương tiện giao thông mà còn từ bụi công trình, bụi đường.

Tháo gỡ hàng loạt vướng mắc

Giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết TP đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, trong đó hệ thống metro được xác định là trục xương sống của đô thị trong tương lai.

Theo bà Hạnh, dự kiến năm 2026, TP.HCM sẽ khởi công tuyến metro Suối Tiên - Bình Dương nhằm mở rộng kết nối với khu vực Bình Dương cũ, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía đông và tăng cường liên kết vùng.

Ngoài ra, nhiều công trình trọng điểm khác cũng đang được thúc đẩy như dự án vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ sắp hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 13 đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Bà Hạnh cho biết TP.HCM hiện được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thời gian triển khai các dự án hạ tầng. Thành phố đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới cơ bản hoàn thiện mạng lưới metro vào năm 2030.

Liên quan lộ trình hạn chế xe máy xăng, bà Hạnh cho rằng việc triển khai cần gắn với quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng và phải nhìn nhận toàn diện các nguồn gây ô nhiễm môi trường, không chỉ riêng phương tiện sử dụng xăng.

Theo bà Hạnh, TP.HCM đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị đặc biệt, phát triển siêu đô thị hiện đại, bền vững và từng bước giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.