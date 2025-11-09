Hơn 1,2 triệu khách hàng đã được cấp điện trở lại sau bão số 13 09/11/2025 08:48

(PLO)- Đến 6 giờ 00 ngày 9-11, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục cấp điện cho 1.283.434 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 13.

Trong đêm qua và rạng sáng nay, lực lượng ứng trực của Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện thêm hơn 90.000 khách hàng tại hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng là Gia Lai và Đắk Lắk.

Hiện còn gần 370.000 khách hàng tại hai tỉnh này chưa có điện, các đơn vị đang tập trung toàn lực khẩn trương khắc phục để sớm cấp điện trở lại.

Các công nhân, kỹ sư điện lực miền Trung đang làm việc xuyên ngày đêm để sớm khôi phục lại lưới điện sau bão số 13.

Trên lưới điện trung áp, toàn EVNCPC ghi nhận 468 vụ sự cố, đã khôi phục 333 vụ (71,15%), còn 135 vụ đang được xử lý. Tổng số trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng là 19.563 trạm, đã khôi phục 15.279 trạm (78,10%), còn 4.284 trạm đang mất điện (7,45%). Ước tính công suất chưa khôi phục khoảng 226,7 MW, tương đương 5,96% công suất phụ tải cực đại toàn hệ thống.

Cụ thể, tại Công ty Điện lực Gia Lai, đã khôi phục 107/208 vụ sự cố, còn mất điện 275.085 khách hàng và 3.099 trạm biến áp phân phối, ước tính công suất mất 191,5 MW.

Tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, đã khôi phục 79/113 vụ sự cố, còn mất điện 85.989 khách hàng và 1.069 trạm biến áp phân phối, ước tính công suất mất 35,2 MW.

Trên lưới điện 110kV, các đơn vị đã khôi phục 29/30 vụ sự cố và sa thải đường dây. Hiện chỉ còn một đường dây 110kV thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (đường dây 173/Hoài Nhơn – 177/220 Phù Mỹ) đang được xử lý. 100% các trạm biến áp 110kV đã được khôi phục vận hành, bảo đảm nguồn cấp chính cho hệ thống điện khu vực.

Dù nhiều khu vực vẫn bị chia cắt do mưa bão, hàng ngàn cán bộ, công nhân ngành điện miền Trung vẫn căng mình trên hiện trường. Cán bộ, công nhân viên đang làm việc xuyên đêm trong điều kiện khắc nghiệt, khẩn trương khôi phục lưới điện. Phấn đấu sớm cấp điện ổn định trở lại, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân vùng bị ảnh hưởng.