Hơn 2 giờ giải cứu người phụ nữ chuyển tiền cho 'tỉ phú Zalo' 23/10/2025 12:17

Ngày 23-10, một đại diện Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận vừa phối hợp với Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Thuận ngăn chặn thành công một phi vụ chuyển tiền cho "tỉ phú Zalo", bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Công an và ngân hàng ngăn chặn thành công vụ chuyển tiền cho "tỉ phú Zalo".

Theo đó, vào trung tuần tháng 10-2025 bà NTN (57 tuổi) đến chi nhánh Ngân hàng Nam Á yêu cầu chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản một doanh nghiệp lạ, nhưng không cung cấp rõ thông tin người nhận và liên tục thúc giục thực hiện giao dịch.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã khéo léo kéo dài thời gian xử lý và báo cho Công an phường Phan Thiết phối hợp làm rõ.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường Phan Thiết đã phối hợp với ngân hàng vận động, giải thích và phân tích cho bà N hiểu rõ hành vi của đối tượng.

Sau hơn hai giờ kiên trì thuyết phục, bà N đã nhận thức được sự việc, đồng ý dừng giao dịch và khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng, mạng xã hội để phòng ngừa kẻ gian tiếp tục tiếp cận.

Bà N cho biết trước đó có quen biết một người đàn ông qua ứng dụng Zalo, người này tự xưng là “chủ tập đoàn lớn”, là “tỉ phú Zalo” và giới thiệu cơ hội đầu tư vào tập đoàn của ông ta với lợi nhuận cao. Tin lời, bà đã mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển tiền đầu tư theo hướng dẫn của người này.

Công an phường Phan Thiết và Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Thuận cũng đã liên hệ người thân của bà N để thông báo, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân, góp phần ngăn chặn thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.