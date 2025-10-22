Lâm Đồng: Không khởi tố vụ tai nạn giữa xe ba gác và xe máy làm 1 người tử vong 22/10/2025 17:44

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã căn cứ kết quả thực nghiệm hiện trường, ra quyết định không khởi tố vụ án liên quan vụ tai nạn giữa xe ba gác và xe máy làm 1 người tử vong.

Ngày 22-10, sau nhiều tuần điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng làm một người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa chính thức ra quyết định không khởi tố vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với VKSND thực nghiệm hiện trường.

Theo hồ sơ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18-8-2025 trên đoạn đường liên thôn thuộc xã Đắk Wil.

Ông NBG (42 tuổi) điều khiển xe ba gác máy đã va chạm với xe máy do anh SVT (18 tuổi) điều khiển theo chiều ngược lại khiến anh T ngã xuống đường. Anh T được ông G cùng người đi đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk nhưng đến ngày hôm sau thì tử vong.

Đến khoảng 13 giờ ngày 19-8, một người dân đi vào khu vực trên thì phát hiện xe ba gác và xe máy nằm ở hiện trường nên trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với VKSND Khu vực 9 - Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện vụ tai nạn.

Tuy nhiên, nơi xảy ra tai nạn giao thông là đoạn đường đất, đá trong tình trạng khó đi, là đoạn đường cong cua, che khuất tầm nhìn do hai bên lề đường có nhiều bụi cỏ cao và khu vực rẫy, không có dân cư sinh sống.

Hiện trường ban đầu đã bị xáo trộn hoàn toàn nên không đủ cơ sở để xác định phần đường, điểm va chạm giữa các phương tiện.

Trước chứng cứ vật chất ban đầu, việc xác định lỗi là vô cùng khó khăn. Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với VKSND Khu vực 9 - Lâm Đồng tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Đây là một bước đi mang tính quyết định, sử dụng các phương pháp đo vẽ, mô phỏng và nhận định khoa học để dựng lại diễn biến tai nạn một cách khách quan nhất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đo vẽ tỉ mỉ dựng lại diễn biến vụ tai nạn.

Qua thực nghiệm, cơ quan điều tra đã xác định được chính xác làn đường, phần đường và điểm va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn được kết luận: Nạn nhân SVT đã điều khiển xe máy khi đến đoạn đường cong sang phải, với tầm nhìn bị hạn chế, đã đi không đúng phần đường của mình. Hành vi này đã dẫn đến va chạm với xe ba gác máy đang đi đúng chiều ngược lại.

Từ kết quả thực nghiệm hiện trường, cùng với các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định: Người điều khiển xe ba gác (ông NBG) không có lỗi dẫn đến tai nạn giao thông chết người.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án.