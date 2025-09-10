Hơn 30 startup Hàn Quốc kết nối về đổi mới sáng tạo Việt - Hàn 10/09/2025 20:53

(PLO)- Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia khẳng định Việt Nam đang ở trong giai đoạn vàng không chỉ cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước mà còn cả với Hàn Quốc.

Ngày 10-9, tại Hà Nội, 30 cá nhân, tổ chức khởi nghiệp (startup) tiêu biểu từ Hàn Quốc trong các lĩnh vực AI, công nghệ giáo dục (EdTech), công nghệ tài chính (Fintech), Game, công nghệ y tế, công nghệ truyền thông & đời sống đã dự triển lãm Vietnam Immersion Week Roadshow 2025.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và bà Nguyễn Hương Quỳnh - CEO nền tảng đổi mới sáng tạo BambuUp thăm quan sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Chương trình do Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa & Khởi nghiệp Hàn Quốc; Next Challenge Foundation, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), BambuUP và VTC Online đồng chủ trì.

Đây là một trong những đoàn startup Hàn Quốc có quy mô lớn đến Hà Nội với mục tiêu tìm kiếm cơ hội hợp tác, kiểm thử giải pháp, khảo sát hành vi người dùng và đánh giá các cơ hội mở rộng hoạt động tại Việt Nam, một trong các thị trường tiêu điểm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong một ngày diễn ra sự kiện, nhiều startup đã tìm được đối tác tiềm năng để triển khai các bước tiếp theo với mục tiêu đưa sản phẩm thành công ra thị trường chỉ trong 3-6 tháng tới .

Tại sự kiện, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh, Việt Nam đang ở trong giai đoạn vàng không chỉ cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam mà còn cả Hàn Quốc.

Với quyết tâm chính trị cao dành cho hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ, nhiều chính sách ưu đãi được thiết lập để hỗ trợ, đồng nghĩa với việc startup nội địa lẫn quốc tế khi đến với Việt Nam đều được hưởng lợi.

Với sự kiện lần này, Vietnam Immersion Week Roadshow 2025 đã trở thành cầu nối hai chiều, đưa startup Hàn Quốc đến gần hơn với thị trường Việt Nam, đồng thời mang đến cho hệ sinh thái Việt những cơ hội hợp tác quốc tế, thúc đẩy sự phát triển chung của đổi mới sáng tạo Việt - Hàn trong giai đoạn mới.