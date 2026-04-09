Hơn 500 tuyến hẻm ở TP.HCM sẽ thay hệ thống đèn chiếu sáng

Mới đây, UBND TP.HCM ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chuyển đổi hệ thống chiếu sáng dân lập sang đèn chiếu sáng đô thị tại các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới.
Theo đó, 532 tuyến hẻm với chiều dài hơn 64km sẽ được lắp đặt 3.104 bộ đèn chiếu sáng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 45 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.HCM. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.
Mục tiêu của việc chuyển đổi là để xây hệ thống chiếu sáng phù hợp tiêu chuẩn chuyên ngành, tạo ra một hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn chiếu sáng của Việt Nam. Từ đó, đạt chất lượng để đưa vào quản lý chung trong hệ thống chiếu sáng công cộng chính quy của TP.
Đồng thời, cải thiện môi trường sống của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội; giảm thiểu tình trạng cháy nổ, mất an toàn điện tại địa phương.
Ngoài ra, việc đầu tư này còn đảm bảo tiêu chí: Ứng dụng các kỹ thuật về chiếu sáng đô thị theo các quy định hiện hành; sử dụng các loại đèn theo quy chuẩn, màu sắc ánh sáng phù hợp với khu vực; ứng dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tiêu thụ, giúp giảm khả năng quá tải trạm điện vào giờ cao điểm đồng thời giảm bớt gánh nặng đầu tư nguồn điện.
UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng theo dõi, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư dự án đúng theo tiến độ được duyệt.
Chiếu sáng công cộng cần giảm 50% công suất
Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 30-3-2026 yêu cầu các cơ quan, công sở tiết kiệm tối thiểu 5% điện năng hàng năm, cắt giảm 10% trong các tháng cao điểm. Yêu cầu trọng tâm bao gồm tắt thiết bị không cần thiết, điều chỉnh điều hòa trên 26 độ C.
Trong đó, đối với chiếu sáng công cộng phải giảm 50% công suất sau 22 giờ. Đồng thời, áp dụng các giải pháp kỹ thuật, điều khiển tự động để tắt bớt đèn hoặc giảm công suất bóng đèn; rà soát, thay thế các đèn chiếu sáng công cộng sang đèn LED tiết kiệm điện.