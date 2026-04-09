Hơn 500 tuyến hẻm ở TP.HCM sẽ thay hệ thống đèn chiếu sáng 09/04/2026 09:47

(PLO)- Hơn 500 tuyến hẻm ở 11 phường tại TP.HCM sẽ được cải tạo, chuyển đổi đèn hệ thống chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị.

Mới đây, UBND TP.HCM ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chuyển đổi hệ thống chiếu sáng dân lập sang đèn chiếu sáng đô thị tại các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới.

Theo đó, 532 tuyến hẻm với chiều dài hơn 64km sẽ được lắp đặt 3.104 bộ đèn chiếu sáng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 45 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.HCM. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Nhiều tuyến hẻm ở TP.HCM sẽ được gắn hệ thống chiếu sáng mới. Ảnh: Đ.TRANG

Mục tiêu của việc chuyển đổi là để xây hệ thống chiếu sáng phù hợp tiêu chuẩn chuyên ngành, tạo ra một hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn chiếu sáng của Việt Nam. Từ đó, đạt chất lượng để đưa vào quản lý chung trong hệ thống chiếu sáng công cộng chính quy của TP.

Đồng thời, cải thiện môi trường sống của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội; giảm thiểu tình trạng cháy nổ, mất an toàn điện tại địa phương.

Ngoài ra, việc đầu tư này còn đảm bảo tiêu chí: Ứng dụng các kỹ thuật về chiếu sáng đô thị theo các quy định hiện hành; sử dụng các loại đèn theo quy chuẩn, màu sắc ánh sáng phù hợp với khu vực; ứng dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện năng tiêu thụ, giúp giảm khả năng quá tải trạm điện vào giờ cao điểm đồng thời giảm bớt gánh nặng đầu tư nguồn điện.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng theo dõi, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư dự án đúng theo tiến độ được duyệt.