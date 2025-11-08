Kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường, giá trị ước tính 320 tỉ 08/11/2025 16:36

(PLO)- Đại diện Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá trên 320 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.

Thông tin về vụ án Hoàng Hường tại họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức chiều 8-11, người phát ngôn Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, cho hay hồi tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng.

Đến ngày 27-10, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993), với cùng tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

“Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu”, Thiếu tướng Toản nói.

Đáng chú ý, ông Toản cũng cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá trên 320 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra và Bộ Công an sẽ thông tin khi có diễn biến mới.

Người phát ngôn Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về vụ án Hoàng Hường. Ảnh: BCA

Trước đó, đầu tháng 10-2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường), về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Riêng bị can Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi VKSND tối cao có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1-2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.