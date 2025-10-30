Khởi tố thêm một bị can trong vụ án Hoàng Hường 30/10/2025 04:26

Ngày 29-10, theo Bộ Công an, cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường An, 32 tuổi, ngụ phường Tây Hồ, Hà Nội để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thị Tường An. Ảnh: Bộ Công an

Đây là đối tượng thứ bảy bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành mà Bộ Công an đang điều tra.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Tường An theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 1-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự số 62/QĐ-VPCQCSĐT vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu bị can gồm: Hoàng Thị Hường (Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (Nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB);

Riêng Nguyễn Thị Hường, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.