Kẻ cướp giật cọc vé số của cụ ông bị bắt 13/12/2024 18:29

Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Trần Minh Hùng (35 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào trưa 12-12, ông Ngô Tôn Hiển (60 tuổi, quê Phú Yên) đi xe đạp bán vé số tại bãi đất trống thuộc xã Long An, huyện Long Thành, thì bị một nam thanh niên đi xe máy, hỏi mua vé số. Khi ông Hiển vừa đưa cọc vé số gồm 46 tờ thì bất ngờ người này cầm cọc vé số rồi phóng xe bỏ chạy.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Thấy vậy, ông Hiển truy hô và cùng một số người dân đuổi theo thì bị kẻ cướp giật dùng dao đe dọa rồi chạy thoát về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng truy bắt kẻ cướp giật. Sau 2 giờ truy xét, công an đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Trần Minh Hùng khi người này đang lẩn trốn tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công an cũng thu giữ tang vật là cọc vé số, xe máy và con dao Thái Lan.