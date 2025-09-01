Thời sự

Khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình chật kín người chờ xem Đại lễ 2-9

(PLO)- 19 giờ 30 tối 1-9, hàng vạn người dân tập trung tại nhiều điểm mà các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua chờ xem A80 và dường như mọi cung đường đã không còn chỗ trống.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) từ 6 giờ 30 đến 10 giờ ngày 2-9.

Dự kiến có hơn 40.000 người tham gia, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành có lộ trình như sau:

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

+ Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – Sân vận động Quần Ngựa.

+Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

+ Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới được chia 2 tuyến chính:

+ Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

+ Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

7 giờ 30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.

“80 năm hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc”

20 giờ, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã chật kín người đến thưởng thức Concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc”.

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên VTV1.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dac-lam-concent.jpg
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chật kín người đến thưởng thức Concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc”. Ảnh: ĐẮC LAM

Hơn 30.000 người ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang hô vang "Việt Nam, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam muôn năm" và cùng hát bài Như có Bác Hồ Trong ngày vui đại thắng.

Không khí náo nhiệt giao lưu giữa thanh niên, người dân và các cựu binh trên đường Trần Phú lúc 19 giờ 50 phút.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dang-trung.jpg
Ảnh: ĐẶNG TRUNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-1.jpg
Người dân ở đường Thụy Khuê cùng nhau reo hò, hát những bài hát về tình yêu đất nước, yêu Bác Hồ. Ảnh: PHI HÙNG
Người dân, thanh niên và các cựu binh cùng hát giao lưu. Clip: ĐẶNG TRUNG

Khu vực phố Tràng Thi, người dân ngồi ngay ngắn, phía trong lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-trang-thi-4.jpg
Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-trang-thi-1.jpg
Trên ban công, một gia đình cũng hòa chung vào không khí của ngày Đại lễ. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-trang-thi-12.jpg
Các lực lượng chức năng ổn định an ninh, hướng dẫn người dân ngồi ngay ngắn trên vỉa hè. Ảnh: PHI HÙNG
Người dân hát khuấy động không khí trong lúc chờ. Clip: PHAN OANH
Các cung đường đông nghẹt, không còn chỗ trống

Tại ngã tư đường Hùng Vương - Trần Phú người dân đã đến chật kín không còn một chỗ trống.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dang-trung-7.jpg
Ngã tư đường Hùng Vương - Trần Phú không còn một chỗ trống. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chị Nguyễn Hồng Ngọc (44 tuổi) từ Đà Nẵng đến Hà Nội từ sáng sớm bày tỏ hạnh phúc, niềm tự hào được chờ đợi khi được tận mắt chứng kiến giây phút trọng đại của dân tộc.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dang-trung-5.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dang-trung-6.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-dang-trung-9.jpg
Nhiều người dân hạnh phúc khi được đồng hành cũng những thời khắc trọng đại này. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những bài hát về Bác ngân vang lên giữa một chiều Thu Hà Nội trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-2-2.jpg
Tại ngã tư Thanh Niên - Thụy Khuê - Quán Thánh hiện rất đông người dân, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-thanh-nien-2.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-thanh-nien-3.jpg
Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-thanh-nien-4.jpg
Người dân ở đường Thành Niên vừa hát vừa giơ cao cờ Tổ Quốc. Ảnh: PHI HÙNG

ĐẶNG TRUNG

Chiến sĩ công an phường Long Biên bé gái tìm người nha

Một cháu bé đang bị lạc tại đường Kim Mã. Chiến sĩ Nguyễn Đức Tùng, Công an phường Long Biên đã giúp cháu bé liên lạc với người nhà.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-an-hien.jpg
Anh Nguyễn Đức Tùng, Công an phường Long Biên, trò chuyện để trấn an cháu bé. Ảnh: AN HIỀN

Trong lúc chờ người nhà cháu bé đến đón, anh Tùng đã trò chuyện để trấn an cho cô bé đỡ lo lắng.

Anh Nguyễn Đức Tùng, Công an phường Long Biên, đang được huy động làm nhiệm vụ A80 tại khu vực đường Kim Mã

Trao đổi với PLO, anh Tùng cho biết cháu bé đã được người nhà đón về.

AN HIỀN

Hàng ngàn người chờ xem Concert đặc biệt ở Mỹ Đình

Lúc 19 giờ đêm 1-9, hàng ngàn người tập trung về khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngắm các dàn pháo lễ và tham dự Concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc”.

lam3.jpg

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ đêm nay (1-9) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật hàng đầu cả nước thực hiện.

Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là lời khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mốc son mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đây là sự kiện tầm quốc gia thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và niềm tự hào về hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chia làm ba chương: Con đường độc lập - thống nhất; Khát vọng Tổ quốc; Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

lam.jpg
lam1.jpg
lam2.jpg

Chương trình có quy mô lên đến 30.000 khán giả, với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, như: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Hoàng Bách, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Đen Vâu, Minh Ngọc, Soobin Hoàng Sơn, Mono, Double2T, Lâm Bảo Ngọc, Ngọc Khánh Chi, Anh Tú, Nhóm Oplus, Ngũ Cung, Dòng Thời Gian…cùng dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng.

Toàn bộ chương trình kéo dài 180 phút với 3 chương lớn sẽ tái hiện trọn vẹn hành trình 80 năm đầy biến động, hào hùng và rực rỡ.

Đ.LAM

Một phụ nữ từ Lao Cai đi dự lễ A80: Tuy hơi mệt nhưng mà vui

Sáng nay, bà Bàn Thị Túc 60 tuổi, dân tộc Dao, trú tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, cùng 13 người phụ nữ cùng thôn bắt xe khách xuống Hà Nội để xem diễu binh nhân dịp Quốc khánh, nơi có cháu mình cũng là một trong số người lính tham gia diễu binh.

VIET-LONG.jpg

Nhóm của bà xuất phát lúc 6 giờ sáng, đến bến xe Mỹ Đình lúc 11 giờ trưa, sau đó được xe trung chuyển đưa đến khu vực đường Thanh Niên. Tuy nhiên, do ùn tắc giao thông, cả đoàn phải đi bộ gần 9 km và tới nơi vào khoảng 12 giờ trưa.

“Chẳng biết tên đường nữa, chỉ nhớ là đi bộ khá xa. Tuy hơi mệt nhưng mà vui" bà cười nói.

Điều đặc biệt, cả 14 người trong đoàn đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc Dao. “Chúng tôi mặc để thể hiện niềm tự hào về văn hoá của dân tộc mình, cũng như muốn quảng bá đến nhiều người biết, nhân ngày lễ trọng đại của đất nước"- bà Túc chia sẻ.

phi-hung1.jpg
phi-hung2.jpg
phi-hung4.jpg
Từ trẻ em, đến người lớn trên đường Thanh Niên đều đang háo hức chờ đợi giây phút lịch sử. Ảnh: P.HÙNG

Người dân khu vực Liễu Giai - Văn Cao đang cùng nhau hát trong thời gian xếp hàng chờ đợi. Clip: M.TRÚC

V.LONG-M.TRÚC-P.HÙNG

Muôn kiểu tạo dáng, đội mưa chờ xem A80
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tien-oanh-trang-thi-ba-trieu-hai-ba-trung-2.jpg
Người dân đội mưa chờ xem diễu binh trên các tuyến đường Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Ảnh: TIẾN OANH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tien-oanh-trang-thi-ba-trieu-hai-ba-trung-20.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tien-oanh-trang-thi-ba-trieu-hai-ba-trung-19.jpg
Người dân có nhiều cách để bày tỏ niềm vui, niềm tự hào trong ngày Lễ Độc lập. Ảnh: TIẾN OANH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tien-oanh-trang-thi-ba-trieu-hai-ba-trung-9.jpg
Ảnh: TIẾN OANH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tien-oanh-trang-thi-ba-trieu-hai-ba-trung-12.jpg
"Tôi yêu Việt Nam". Ảnh: TIẾN OANH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tien-oanh-trang-thi-ba-trieu-hai-ba-trung-18.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tien-oanh-trang-thi-ba-trieu-hai-ba-trung-14.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tien-oanh-trang-thi-ba-trieu-hai-ba-trung-17.jpg
Trời dù mưa lớn nhưng không làm giảm khí thế, tinh thần của người dân trước sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: TIẾN OANH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-thanh-nien-phi-hung-2.jpg
Không khí tại đường Thanh Niên cũng không kém phần rộn ràng. Ảnh: PHI HÙNG

TIẾN OANH

Giơ cao ảnh Bác Hồ mừng ngày độc lập

Một người dân đi xe lăn, đôi tay giơ cao ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Dù đôi chân lúc này không đi lại được nhưng ông vẫn nhờ người nhà đưa ra đường để được cảm nhận ngày vui của đất nước, không khí của Tết Độc lập.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-an-hien.jpg
Người dân giơ cao ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, tại đường Kim Mã. Ảnh: AN HIỀN

Tại phố Liễu Giai, ngay khi trời hết mưa, rất nhiều người dân tập trung hát hò.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-ngoc-diep-1.jpg
Gia đình chị Bích Quyên cho biết gia đình đi xem A80 đủ từ ngày đầu diễn ra buổi tổng hợp luyện đến nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Gia đình chị Bích Quyên 30 người đến từ Tây Mỗ - Hà Nội cho biết đi đủ cả bốn lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt. Trong lúc chờ đợi gia đình cùng hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Gia đình chị Bích Quyên cùng hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Clip: NGỌC DIỆP

AN HIỀN - NGỌC DIỆP

Lập barie, hạn chế phương tiện sớm hơn dự kiến
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung1-2.jpg
Mặc dù Hà Nội vừa trải qua mưa lớn nhưng nhiều người dân vẫn ở đây, họ rất hào hứng chờ đón lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2-9. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung1-4.jpg
Người dân vẫn rất hào hứng chờ đón lễ diễu binh, diễu hành vào sáng mai 2-9. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung1-7.jpg
Ngày lúc này tại khu vực ngã tư Thụy Khuê - Thanh Niên, lực lượng chức năng đã hạn chế phương tiện, các hàng rào barie đã được thiết lập. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phi-hung-thanh-nien-1.jpg
Người dân ở đường Thanh Niên đang rất hào hứng chờ đợi giây phút lịch sử. Ảnh: PHI HÙNG
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-long-thanh-nien-1.jpg
Khu vực đường Thanh Niên hiện có mưa nhỏ, một số người dựng lều để trú mưa và chuẩn bị cho bữa tối ngay trên vỉa hè. Ảnh: VIẾT LONG
Dù vất vả nhưng vẫn rất vui
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-ngoc-diep-1.jpg
Nhóm bạn bè 10 người của chị Phạm Thị Tư sống tại Hải Phòng đã bắt xe lên Hà Nội từ sáng nay để chờ xem diễu binh. Chị cho biết việc thức qua đêm cũng vất vả nhưng nhiều năm mới có một lần nên dù thế nào cũng vẫn thấy rất vui và hào hứng. Ảnh: NGỌC DIỆP
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-phan-thu.jpg
Khu vực trên đường Liễu Giai, người dân cũng tập trung khá đông. Ảnh: PHAN THU
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-minh-truc-1.jpg
Ở khu vực Văn Cao - Liễu Giai, lực lượng chức năng đã rào barie và chỉ để một lối đi để người dân đi vào. Ảnh: MINH TRÚC
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-minh-truc-3.jpg
Khi mưa ngớt, nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: MINH TRÚC
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-thinh.jpg
Trong khi đó, trên đường Thanh Niên, lực lượng chức năng đã cẩu kéo những chiếc xe để sai vị trí. Ảnh: VIẾT THỊNH
Thủ đô đẹp quá, phát triển quá

Tại khu vực ưu tiên trên đường Tràng Tiền, cựu chiến binh Nghiêm Bình Xây, (88 tuổi) cùng vợ (87 tuổi), đã ngồi suốt 6 tiếng.

Sáng nay, ông bà dậy sớm, ăn sáng tại nhà, sau đó được con gái đưa xuống Hà Nội. Trong suốt hành trình gần 30 km từ Bắc Ninh xuống Thủ đô, ông Xây không khỏi cảm thấy bồi hồi. "Thủ đô đẹp quá, phát triển quá" - người cựu binh nói.

Nhập ngũ năm 1959, thuộc Sư đoàn 320, từ đó ông Xây kinh qua nhiều chiến trường, từ tham gia mặt trận tại Lào, Campuchia trong chiến tranh Đông Dương lần 2, cho đến chiến dịch Tây Nguyên 1975.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-thanh-tu.jpg
Ông Nghiêm Bình Xây (87 tuổi, quê Bắc Ninh). Ảnh: PHAN OANH - THANH TÚ

Năm 1981, ông Xây xuất ngũ. 10 năm sau, chân ông bắt đầu yếu, phải ngồi xe lăn cho đến nay. "Sức khoẻ tôi yếu nhưng tinh thần không yếu. Quan trọng hơn cả là bà nhà tôi cũng có chung tinh thần ấy. Việc có mặt ở đây hôm nay xuất phát từ mong muốn của bà ấy, trước cả khi tôi đề xuất" - ông Xây tự hào chia sẻ về người phụ nữ đã đồng hành cùng mình hơn 6 thập kỷ qua.

Ông Nghiêm Bình Xây được lực lượng chức năng đề xuất di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho các cựu chiến binh, sáng mai sẽ có người đưa ông bà quay lại, vẫn đảm bảo có chỗ ngồi thuận lợi để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

"Nhưng tôi không muốn được ưu tiên quá như thế, tôi muốn chứng kiến quang cảnh đang diễn ra ở đây, đời này chắc cũng chỉ có hôm nay" - cựu binh 88 tuổi nói.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-tu-oanh-1.jpg
Nhiều cựu chiến binh có mặt trong khu vực ưu tiên đường Tràng Tiền - Tràng Thi từ rất sớm. Ảnh: TÚ OANH

Cũng tại khu vực đường Tràng Tiền - Tràng Thi, nhiều cựu chiến binh có mặt trong khu vực ưu tiên từ hôm nay, quyết tâm chờ đợi để chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng mai 2-9.

Dù đã được lực lượng chức năng hướng dẫn, đề xuất đưa về khu vực nghỉ ngơi, quay lại vào sớm mai và vẫn đảm bảo có chỗ ngồi để thuận lợi xem diễu binh, diễu hành, nhiều cựu chiến binh vẫn khẳng định: "Chúng tôi muốn tận hưởng không khí này".

PHAN OANH - THANH TÚ

Đoàn đại biểu Trung Quốc đến dự lễ Quốc khánh Việt Nam
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-anh-ngoc-1.jpg﻿
﻿ A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-anh-ngoc-4.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-anh-ngoc-5.jpg
Khoảng 16 giờ 30, đoàn đại biểu Trung Quốc đến dự lễ Quốc khánh Việt Nam trên chiếc xe Vinfast Lạc Hồng. Đoàn xe đi từ đường Kim Mã hướng về trung tâm Hà Nội. Ảnh: ANH NGỌC
Dòng người càng ngày càng đông
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-minh-truc-2.jpg
Trời đổ mưa lớn nhưng dòng người đổ về ngã tư Văn Cao - Liễu Giai vẫn ngày một đông hơn. Hiện tại lực lượng an ninh đã rào barie, hạn chế phương tiện từ phố Đội Cấn di chuyển qua ngã tư này. Ảnh: MINH TRÚC
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-anh-ngoc-9.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-anh-ngoc-12-quang-truong-ba-dinh.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-anh-ngoc-6.jpg
Người dân tập trung rất đông trên đường Kim Mã. Ảnh: ANH NGỌC
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-an-hien-5.jpg
Người dân tại đường Kim Mã tranh thủ hát văn nghệ trong thời gian chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: AN HIỀN
Người dân tại đường Kim Mã hát văn nghệ trong thời gian chờ xem diễu binh, diễu hành. Clip: AN HIỀN
Dựng 15 trạm khách hỗ trợ người dân xem A80

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở triển khai vận hành 15 “trạm khách” tại các tuyến phố trung tâm – nơi tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Theo đó, các “trạm khách” được thiết lập như điểm dừng chân thân thiện, phục vụ người dân – đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật – có chỗ nghỉ ngơi, nước uống, quạt mát và hỗ trợ thông tin cần thiết. Đây cũng là nơi người dân có thể tìm kiếm sự trợ giúp trong trường hợp cần thiết.

﻿ tram-khach-ha-noi-a80-2.jpg
tram-khach-ha-noi-a80-1.jpg﻿
Danh sách 15 “trạm khách” tại các tuyến phố trung tâm - nơi tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: TP

Ngoài vai trò phục vụ, các trạm này còn là điểm nhấn truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh thân thiện, hiếu khách của thủ đô trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Đáng chú ý, tên gọi “trạm khách” gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử khi các trạm này từng là nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ nhân dân trong hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, nhiều doanh nghiệp cũng tham gia đồng hành, đóng góp xây dựng các “trạm khách”.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã dựng 10 nhà bạt dã chiến tại năm địa điểm phục vụ người dân và lực lượng tham gia lễ diễu binh. Thành đoàn Hà Nội cũng bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí trong các ngày 27 đến 30-8 và 2-9.

Từ ngày 30-8 đến hết 2-9, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện tại Hà Nội.

TRỌNG PHÚ

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) từ 6 giờ 30 đến 10 giờ ngày 2-9.

Tuy nhiên, ngay từ chiều sớm 1-9, rất đông người dân đã tập trung về khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình chờ diễu binh, diễu hành A80.

Lúc này, Hà Nội nhiều khu vực đang có mưa khá lớn.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-viet-thinh.jpg
Khu vực đường Thanh Niên lượng người dân đổ về ngày càng đông. Ảnh: VIẾT THỊNH
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-an-hien.jpg
Dù 22 giờ mới cấm đường nhưng tại đường Kim Mã, từ 15 giờ lực lượng chức năng đã quây rào chắn, hạn chế ô tô, xe máy đi vào vì quá đông. Ảnh: AN HIỀN
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-an-hien-1.jpg
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-an-hien-2.jpg
Hiện trời đang mưa rất to, nhưng người dẫn vẫn quyết tâm bám trụ không rời. Ảnh: AN HIỀN
A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-ngoc-diep.jpg
Tương tự, khu vực phố Liễu Giai - Hà Nội, mưa rất to nhưng người dân từ nhiều khu vực như Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh vẫn quyết bám trụ bằng ô, áo mưa. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương trời đang mưa rất to. Đây là vị trí đẹp nhìn ra trục đường Hùng Vương nơi gần 100% các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Do đó, nhiều bà con tập trung tại khu vực này từ rất sớm, có người đợi từ tối ngày 31-8.

A80-dai-le-dieu-binh-dieu-hanh-trong-phu-1.jpg
Mặc dù trời mưa to nhưng bà con vẫn rất phấn khởi, chờ đợi đến giờ phút trọng đại của đất nước. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Do lượng người đông nên chính quyền phường đã bố trí số lượng lớn ghế nhựa ở những hàng đầu cho các cựu chiến binh, người già... Mặc dù trời mưa to nhưng tâm trạng của bà con vẫn rất phấn khởi, chờ đợi đến giờ phút trọng đại của đất nước.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Dòng sự kiện: 80 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

NHÓM PHÓNG VIÊN
