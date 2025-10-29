Kỳ tích cứu sống bệnh nhân đột quỵ tỉ lệ tử vong hơn 90% 29/10/2025 15:01

(PLO)- Người đàn ông mắc đột quỵ thể cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ tử vong hơn 90%, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cứu sống ngoạn mục.

Ngày 29-10, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết vừa cứu sống một nam bệnh nhân trên 60 tuổi bị tắc thân nền cấp - một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ tử vong hơn 90% nếu không được can thiệp kịp thời.

Khai thác tiền sử được biết, trước khi nhập viện, bệnh nhân có uống bia, sau đó xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, nói khó thoáng qua.

Khi vào bệnh viện, người bệnh tỉnh táo, vận động bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân đột ngột sụp mí mắt, yếu liệt nửa người trái, nói khó, cơ lực chỉ còn 2/5.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch não, kết quả xác định tắc cấp động mạch thân nền.

Quy trình đột quỵ tối khẩn cấp được kích hoạt. Ê-kip do ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng đơn nguyên Can thiệp mạch - Bệnh viện Thanh Nhàn, chỉ đạo đã thiết lập hệ thống can thiệp và lấy huyết khối cấp cứu ngay trong đêm.

Người đàn ông bị tắc thân nền cấp - một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm với tỉ lệ tử vong trên 90%. Ảnh: BVCC

Sau khoảng 15 phút, các bác sĩ đã hút thành công 3 cục máu đông lớn, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não.

“Đây là thể đột quỵ rất nặng, thường gây tử vong hoặc hôn mê sâu nếu không được can thiệp trong thời gian vàng. Rất may bệnh nhân được đưa đến sớm và xử trí kịp thời, nhờ đó kết quả hồi phục tốt”, bác sĩ Thịnh cho biết.

Sau can thiệp, bệnh nhân được an thần, thở máy ngắn hạn, tỉnh táo hoàn toàn sau 24 giờ, có thể giao tiếp, vận động, ăn uống bình thường. Hình ảnh chụp lại cho thấy không có biến chứng xuất huyết hay tổn thương thứ phát, cơ lực hai bên phục hồi, tiếp tục phục hồi chức năng phát âm.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, những ngày gần đây số ca đột quỵ, nhất là đột quỵ mạch lớn, tăng rõ rệt, đặc biệt khi thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột.

“Thay đổi nhiệt độ có thể gây co thắt mạch não, tăng huyết áp đột ngột, nhất là ở người cao tuổi có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, người hút thuốc hoặc lạm dụng rượu bia. Người dân cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe, duy trì thuốc điều trị đều đặn (nếu có) và hạn chế thức uống có cồn", bác sĩ Thuyên khuyến cáo.