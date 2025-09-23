Lái xe container qua Campuchia chở 800 bao đường cát lậu về TP.HCM thì bị bắt 23/09/2025 14:10

(PLO)- Công an TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố tài xế xe container chở 800 bao đường cát nhập lậu, trọng lượng khoảng 40 tấn từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM (PC03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Trọng (33 tuổi, quê Hà Tĩnh, nghề nghiệp tài xế) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Video lời khai của nam tài xế xe container.

Trước đó, ngày 10-9, tại phường Phú An, PC03 phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một xe container chở khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu.

PC03 phát hiện Trọng điều khiển xe container chở khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày 8-9, Trọng được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê chở số đường cát từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về TP.HCM với giá 8 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, Trọng lái xe đầu kéo rơ moóc từ Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến cửa khẩu Hoa Lư. Sau đó, anh ta được hướng dẫn điều khiển xe qua đường tiểu ngạch sang Campuchia nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng 50 kg, tổng cộng khoảng 40 tấn. Để hợp thức hóa hàng hóa, Trọng được giao biên bản vận chuyển cùng ba hóa đơn bán hàng ghi ngày 22-7.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Trọng lái xe chở đường quay về Việt Nam qua đường mòn, né tránh cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Rạng sáng 10-9, khi lưu thông trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường Phú An), Trọng bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra và tạm giữ phương tiện cùng tang vật.

Đến ngày 22-9, PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Trọng.

Vụ việc đang được PC03 tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng nhấn mạnh sẽ kiên quyết đấu tranh với tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, góp phần bảo vệ thị trường trong nước, giữ vững an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội.