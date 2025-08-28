Lâm Đồng: 44 trẻ em tử vong do đuối nước trong tám tháng 28/08/2025 11:20

(PLO)- Trong 62 trẻ em tử vong trong tám tháng năm 2025 có đến 44 trẻ em tử vong do đuối nước tại tỉnh Lâm Đồng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích trong đó có tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 8-2025.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, tổng số trẻ em bị tai nạn thương tích trên địa bàn toàn tỉnh là 199 em; trong đó có 62 em tử vong.

Một vụ tìm kiếm trẻ em tử vong do đuối nước tại Bình Thuận cũ nay là Lâm Đồng. Ảnh: PN

Cụ thể, số trẻ em tử vong do đuối nước là 44 em; trẻ em tử vong do tai nạn giao thông là 12 em; trẻ em tử vong do ngạt thở, hóc nghẹn 1 em; trẻ em tử vong do súc vật cắn 1 em; trẻ em tử vong do điện giật 1 em; trẻ em tử vong do bom mìn 1 em và trẻ em tử vong do tai nạn khác 2 em.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, trẻ em tử vong do đuối nước tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em, chiếm 70,9%.

Sau khi trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình làm các thủ tục để hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Tỉnh đã thường xuyên tập huấn cho cán bộ làm công tác trẻ em các địa phương, với nội dung: Phổ biến pháp luật, chính sách có liên quan về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em; các giải pháp can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em…

Ngoài ra tổ chức nhiều lớp dạy bơi và lớp kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tuy nhiên tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước vẫn còn xảy ra nhiều tại các địa phương.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trẻ em đuối nước.

Theo Sở Y tế khó khăn, vướng mắc là do cơ sở hạ tầng phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ.

Nguyên nhân là do người dân còn chưa quan tâm đúng mức về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; bố mẹ, người chăm sóc trẻ thiếu sự giám sát thường xuyên đối với trẻ. Nhận thức của người dân, gia đình, cộng đồng về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em còn hạn chế.

Ngoài ra môi trường sống tại gia đình, nhà trường, cộng đồng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em; trẻ em thiếu các điểm vui chơi, giải trí, sân chơi lành mạnh, an toàn…