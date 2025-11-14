Lâm Đồng có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 14/11/2025 19:06

Ngày 14-11, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5.

Kết quả bỏ phiếu tại kỳ họp, ông Lưu Văn Trung đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026 với 110/112 phiếu, đạt 98%.

Ông Lưu Văn Trung, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Trước đó, ngày 3-9, ông Phạm Hồng Thái, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Lưu Văn Trung, sinh ngày 16-6-1974, dân tộc Kinh, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên. Ông Trung có trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai, Thạc sĩ Nông nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng ông Lưu Văn Trung, tân Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) và tặng hoa ông Trần Hồng Thái thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh để nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: NGUYỄN LUÂN

Trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới), ông Lưu Văn Trung là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông (cũ).