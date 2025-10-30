Lâm Đồng còn 137.000 ha đất rừng đang bị lấn chiếm trái phép 30/10/2025 09:14

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đang có 137.000 ha đất rừng đang bị lấn chiếm trái phép, thách thức lớn về quản lý tài nguyên rừng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo giải trình trước HĐND tỉnh về những nội dung còn tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo trên, tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 137.000 ha đất lâm nghiệp đang bị lấn chiếm. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2025, xảy ra 126 vụ phá rừng, gây thiệt hại gần 24 ha. Đánh giá cho thấy, mặc dù chính quyền tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tình hình vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định nguyên nhân việc xâm lấn, phá rừng một phần do đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, trong khi giá các mặt hàng nông sản tăng cao đã thúc đẩy hành vi phá rừng, lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích bị lấn chiếm từ lâu, người dân đã sinh sống, canh tác ổn định, hình thành tài sản lớn trên đất khiến việc cưỡng chế, giải tỏa gặp nhiều trở ngại, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Rừng thông bị chặt phá với mục đích lấn chiếm đất rừng làm nông nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng tập trung triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phải xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm.

Rà soát các "điểm nóng" để lập chốt liên ngành, kịp thời ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Khẩn trương hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất để đảm bảo toàn bộ diện tích rừng, đất lâm nghiệp có chủ quản lý, kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng, phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm và chính quyền địa phương.