Lâm Đồng đề nghị khẩn trương định giá tài sản để giải quyết các vụ án tham nhũng 28/10/2025 10:33

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tổng kết chuyên đề công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn 2021-2025, tội phạm tham nhũng, chức vụ, tiêu cực trên địa bàn tỉnh này diễn ra phức tạp ở cả hai khu vực. Ở khu vực ngoài nhà nước nổi lên là các hành vi tham ô tài sản, trong đó đối tượng chủ yếu là nhân viên các công ty lợi dụng nhiệm vụ thu tiền để chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý vụ mất gần 40 ha rừng tại sân golf Đạ Ròn, sau khi Cơ quan CSĐT Công an Đơn Dương cũ tạm đình chỉ giải quyết vì chưa có kết quả cung cấp thông tin, tài liệu của các cơ quan liên quan.

Ở khu vực nhà nước, hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như lạm quyền trong khi thi hành công vụ (xảy ra trong việc ký hợp đồng thuê đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (trong mua sắm trang thiết bị y tế tại bệnh viện, trường học, hay các công trình giao thông).

Trong giai đoạn này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 285 quyết định trưng cầu giám định tư pháp đối với 285 vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đã có 279 kết luận giám định được trả lời. Tuy nhiên vẫn còn lại sáu quyết định, yêu cầu chưa trả lời.

Báo cáo cũng nêu những vướng mắc đang làm chậm tiến trình giải quyết án như thiếu hụt nguồn lực chuyên môn, số lượng giám định viên còn ít, kinh nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu. Phần lớn giám định viên kiêm nhiệm e ngại công tác giám định do trách nhiệm pháp lý cao nhưng điều kiện làm việc chưa được đảm bảo.

Vụ sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu nhà ở dinh Bảo Đại vẫn đang chờ kết quả giám định.

Một số cơ quan được trưng cầu giám định còn kéo dài thời gian trả lời, hoặc kết luận chưa đủ căn cứ, dẫn đến việc nhiều vụ việc, vụ án phải tạm đình chỉ. Số lượng tài liệu giám định quá lớn, nội dung phức tạp nhưng thời hạn yêu cầu lại ngắn, gây áp lực lớn cho giám định viên.

Đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến tài nguyên khoáng sản, xây dựng, chi phí để thực hiện trưng cầu giám định, định giá tài sản là rất lớn. Kinh phí dự trù của cơ quan trưng cầu không đủ để thực hiện ngay, làm kéo dài thời hạn giải quyết nguồn tin tội phạm.

Quy định về chi phí giám định tư pháp, quy trình thanh toán chưa phù hợp với đặc thù hoạt động giám định, gây ra sự ách tắc, chậm trễ. Thêm vào đó, việc thiếu chế tài rõ ràng đối với các cơ quan, cá nhân từ chối hoặc chậm trễ giám định đã tạo tâm lý đùn đẩy.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Sở Tư pháp Lâm Đồng kiến nghị khẩn trương bổ sung đội ngũ giám định viên cả về số lượng, chất lượng, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ.

Cần quy định rõ ràng về trách nhiệm, chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về thời hạn giám định hoặc từ chối giám định không có lý do chính đáng, đảm bảo tính khách quan và kịp thời của kết luận giám định.

Sở Tư pháp Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, đề nghị các bộ Nông nghiệp và môi trường, Y tế chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương tổ chức thực hiện các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu, yêu cầu để làm căn cứ phục hồi, giải quyết các vụ việc, vụ án còn tồn đọng, kéo dài, đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất.