Lâm Đồng: Dự án nhà ở xã hội từ 391 đến 631 triệu đồng/căn 08/09/2025 16:23

(PLO)- Theo thông báo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, khu nhà ở xã hội được bán với giá từ 11,2 triệu đồng/m 2 chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội thuộc Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội (thôn Pré, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), đợt 6.

Theo đó, Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với 99 căn hộ tại Khối chung cư nhà ở xã hội 3C thuộc dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội tại xã Đức Trọng.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà An Bình. Quy mô dự án gồm 3 khối chung cư nhà ở xã hội cao 5 tầng (1 tầng trệt, 4 tầng lầu, không có tầng hầm); diện tích đất xây dựng 4.277,73 m2; diện tích sàn xây dựng 21.567,78 m2; tổng 303 căn nhà ở xã hội (241 căn nhà ở xã hội để bán, 62 căn nhà ở xã hội để cho thuê) và một khối chung cư nhà ở thương mại cao 5 tầng.

Mục tiêu dự án là xây dựng nhà ở xã hội ưu tiên giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc trong khu công nghiệp Phú Hội và các đối tượng nhà ở xã hội theo quy định.

Danh sách 21 căn hộ nhà ở xã hội mở bán đợt 6.

Số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán: 21 căn thuộc Khối nhà ở xã hội 3C gồm 21 căn có diện tích từ 35,41 m2 đến 43,57 m2 với giá 11.248.151 đồng/m2 (bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì, đã được Sở Xây dựng duyệt).

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua. Thời gian ký hợp đồng mua bán căn hộ dự kiến tháng 10-2025.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nhà sinh hoạt cộng đồng, Toà 3C, toà nhà Ecohome Phú Hội, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà An Bình, tòa CT2, chung cư Ecolife Riverside, đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Theo danh sách, căn hộ nhà ở xã hội có giá rẻ nhất là 391 triệu đồng với diện tích 35,42 m2 và căn hộ có giá cao nhất đợt này là 631 triệu đồng với diện tích 55,41 m2.