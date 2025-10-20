Lâm Đồng: Giải thể 14 trạm khuyến nông, chuyển hơn 300 viên chức về cấp xã 20/10/2025 13:42

(PLO)- 14 trạm khuyến nông khu vực của tỉnh Lâm Đồng giải thể, hơn 300 viên chức sẽ được điều chuyển về cấp xã.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng vừa ký tờ trình về Đề án giải thể các Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực (gọi tắt là trạm khuyến nông) trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận.

Hiện nay, hệ thống khuyến nông tỉnh bao gồm Trung tâm Khuyến nông tỉnh và 14 Trạm khuyến nông trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ chuyên môn cho 124 xã, phường và đặc khu trên địa bàn.

Trong thời gian qua, các trạm khuyến nông đã đóng góp tích cực trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất và nâng cao năng lực cho nông dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh.

Đề án xác định mục tiêu tổng quát: Giải thể các Trạm khuyến nông khu vực; chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ, nhân sự và tài sản về Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã; xây dựng hệ thống khuyến nông hai cấp “tỉnh - xã” theo hướng tinh gọn, hiện đại, linh hoạt, gắn với chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp thông minh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Việc triển khai Đề án sẽ góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tạo cơ chế linh hoạt trong hoạt động khuyến nông; hình thành đội ngũ khuyến nông viên chuyên nghiệp, tinh gọn, gắn bó với nông dân; đồng thời tiết kiệm ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp bền vững của tỉnh Lâm Đồng.

Hiện tổng số viên chức và người lao động tại 14 trạm khuyến nông là 326 người. Trong đó, 280 viên chức chuyên môn, 30 nhân viên hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ và 16 nhân viên hợp đồng lao động hỗ trợ phục vụ.

Sau khi giải thể, phương án sắp xếp nhân sự được thực hiện theo hướng: Bố trí, sắp xếp lại 10 viên chức có năng lực, chuyên môn cao, kinh nghiệm quản lý về làm việc tại các phòng chuyên môn Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đảm nhiệm công tác chuyên môn, đào tạo, tư vấn và chuyển giao kỹ thuật.

Điều chuyển 272 viên chức, 30 hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ (1 trường hợp nghỉ việc vào tháng 11-2025) và 8 hợp đồng lao động hỗ trợ phục vụ đặc thù tại đặc khu Phú Quý về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã để đảm nhiệm vai trò khuyến nông viên cơ sở, trực tiếp hướng dẫn nông dân sản xuất.