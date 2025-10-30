Lâm Đồng: Xả lũ hồ Sông Quao và hồ Suối Đá từ 16 giờ chiều 30-10 30/10/2025 13:52

(PLO)- Bắt đầu từ 16 giờ chiều nay (30-10) hồ Sông Quao và hồ Suối Đá sẽ xả lũ tăng từ 300 - 500 m³/s.

Ngày 30-10, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng phát đi 2 thông báo tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn xả lũ hồ Sông Quao và hồ Suối Đá gửi các xã, phường: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hồng Sơn, Phú Thủy.

Hồ thủy lợi Sông Quao.

Theo đó, ngày 27-10, Công ty đã triển khai thực hiện tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn xả lũ hồ Sông Quao, nhằm tăng dung tích phòng lũ cho hồ chứa nước và đã có thông báo đến các địa phương.

Tính đến 9 giờ ngày 30-10, mực nước hồ thủy lợi Sông Quao ở cao trình +90,49 m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,32m, lưu lượng nước đang điều tiết qua tràn xả lũ khoảng 235 m³/s, lưu lượng nước về hồ lên đến 850 m³/s do khu vực thượng nguồn hồ nước Sông Quao có mưa từ sáng sớm.

Do đó, để bảo đảm an toàn cho công trình khi lưu vực hồ Sông Quao tiếp tục có mưa, Công ty sẽ tiếp tục tăng lưu lượng điều tiết qua tràn xả lũ hồ thủy lợi Sông Quao để hạ thấp mực nước trong hồ.

Cụ thể bắt đầu lúc 16 giờ ngày 30-10, điều tiết tăng lưu lượng lên từ 300 - 500 m³/s tùy thuộc vào lượng nước đến hồ và tình hình hạ lưu. (Khi bắt đầu mở tràn hoặc điều chỉnh tăng lưu lượng Công ty sẽ thông báo cho địa phương biết trước bằng điện thoại ít nhất 2 giờ).

Đối với hồ Suối Đá, tối 29-10, khu vực thượng nguồn liên tục có mưa, lượng nước đổ về hồ lớn. Tính đến 8 giờ ngày 30-10, mực nước hồ Suối Đá ở cao trình +46,33 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,67m và đang tiếp tục tăng nhanh với lưu lượng nước về hồ khoảng 30 m³/s.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa. Do đó, để bảo đảm an toàn cho công trình khi lưu vực hồ Suối Đá tiếp tục có mưa, Công ty sẽ tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn xả lũ hồ Suối Đá để hạ thấp mực nước trong hồ.

Cụ thể bắt đầu lúc 16 giờ ngày 30-10, điều tiết tăng lưu lượng lên từ 05 ÷ 40 m³/s tùy thuộc vào lượng nước đến hồ và tình hình hạ lưu. (Khi bắt đầu mở tràn hoặc điều chỉnh tăng lưu lượng Công ty sẽ thông báo cho địa phương biết trước bằng điện thoại ít nhất 1 giờ).

Để tránh thiệt hại cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, Công ty đề nghị UBND các xã, phường có liên quan thông báo cho nhân dân dọc tuyến xả lũ hồ thủy lợi Sông Quao, hồ Suối Đá biết tình hình, chủ động phương án phòng tránh an toàn.