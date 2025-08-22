Làm lộ bí mật công tác, một giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM bị bắt 22/08/2025 09:31

(PLO)- Mở rộng điều tra đường dây cho vay lãi nặng do “Má Hạnh” cầm đầu, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp giám đốc một chi nhánh ngân hàng vì liên quan hành vi làm lộ bí mật công tác.

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) tại khu vực Gò Vấp, để điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Ông Trần Hữu Cường bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi làm lộ bí mật công tác. Ảnh: CA

Theo công an, từ kết quả mở rộng chuyên án triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, thường gọi là Má Hạnh, ngụ TP.HCM) cầm đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ Cường để làm rõ vai trò liên quan.

Trước đó, Đội trọng án PC02 đã thu thập chứng cứ, xác định đường dây “tín dụng đen” do Thu Em và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) tổ chức, cùng với nhiều người khác như Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi).

Nhóm này cho vay theo hình thức tiền góp, tiền đứng với số tiền 5-200 triệu đồng, lãi suất 180%-360%/năm, núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để thu tiền.

Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, gây mất an ninh trật tự tại nhiều địa bàn. Quá trình điều tra, công an còn bắt Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) vì sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, riêng Đội trọng án PC02 đã khám phá ba chuyên án, bắt giữ 14 người liên quan hành vi cho vay lãi nặng.

Việc bắt giữ thêm giám đốc chi nhánh ngân hàng Trần Hữu Cường cho thấy tính chất phức tạp và sự đan xen nhiều lĩnh vực trong hoạt động tội phạm này.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định.