Lãnh đạo TP Huế kiểm tra, chung tay dọn vệ sinh sau lũ 09/11/2025 13:55

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP Huế tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng loạt ra quân dọn vệ sinh trên toàn thành phố.

Sáng 9-11, Chủ tịch UBND TP Huế cùng các Phó Chủ tịch đã xuống các phường, xã bị ngập sâu để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế thăm hỏi và động viên người dân và các lực lượng dọn vệ sinh. Ảnh: N.HIẾU

Tại các phường Phong Dinh và Phong Thái, những nơi bị ngập sâu ven sông Bồ và khu vực Làng cổ Phước Tích, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã thăm hỏi người dân, tiểu thương và động viên các lực lượng dọn dẹp.

Chủ tịch TP Huế đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục đồng hành cùng người dân, phát huy tinh thần tự giác, chung tay làm sạch nơi ở, đường làng, ngõ xóm. Dịp này, ông cũng đã kiểm tra tiến độ dự án gia cố kè kết hợp giao thông dọc tỉnh lộ 11.

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế tặng quà động viên các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh.

Cùng ngày, các Phó Chủ tịch UBND TP Huế: Nguyễn Chí Tài, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Hải Minh và Phan Quý Phương, cũng đã đồng loạt kiểm tra, chỉ đạo công tác tổng vệ sinh tại các phường Phú Xuân, Mỹ Thượng, Vĩ Dạ, Kim Long, Hương An và xã Phú Vang.

Ghi nhận tại địa bàn phường Kim Long đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất tại các khu vực công cộng, tuyến đường giao thông, khu dân cư.

Tại đây, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế đã cùng chung tay dọn dẹp, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh.

Kiểm tra, động viên lực lượng tham gia ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" khắc phục hậu quả sau lũ lụt tại phường Hương An, ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là công việc cần có sự chung tay, tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng của mỗi người dân.

Ông Hoàng Hải Minh cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh cùng người dân.

Đồng thời, ông đề nghị phường Hương An tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới, góp phần cùng toàn thành phố xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - sáng.

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tham gia hoạt động vệ sinh môi trường cùng các lực lượng phường Hương An.

Các chiến sĩ công an tham gia dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Cùng ngày, các lực lượng quân sự, công an, chính quyền địa phương, các tổ chức Chính trị - xã hội cùng nhiều người dân tại TP Huế đã chung tay hướng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ.