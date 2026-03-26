Lập 82 dây hụi để lừa đảo, nữ chủ hụi bị phạt 17 năm tù

Ngày 26-3, TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Phương (49 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, năm 2004, bà Phương làm chủ hụi để hưởng hoa hồng.
Đến năm 2017, nhiều người hốt hụi nên bà Phương mất khả năng thanh toán, nợ tiền hụi. Để chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên, bà Phương mở mới 82 dây hụi, trong đó có dây hụi chỉ có một người chơi. Khi hụi viên đóng tiền, bà Phương đưa ra nhiều thông tin gian dối rồi tự ý hốt hụi.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2017 đến năm 2021, bà Phương đã chiếm đoạt hơn 4,8 tỉ đồng của 117 người.