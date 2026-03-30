Lật thuyền trên hồ thủy điện, hai vợ chồng tử vong, con 14 tuổi thoát nạn 30/03/2026 13:07

(PLO)- Khi lật thuyền đánh cá trên hồ thủy điện Chiêm Hóa, con trai 14 tuổi bơi được vào bờ tìm người cứu cha mẹ nhưng không kịp.

Trưa 30-3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa. Hai nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (34 tuổi) và vợ là chị Hoàng Thị H. (33 tuổi), cùng trú tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, vớt thi thể hai vợ chồng anh T, chị H trên hồ thuỷ điện Chiêm Hoá.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 29-3, vợ chồng anh T. cùng con trai là Nguyễn Tuấn Đ. (14 tuổi) đi thả lưới đánh cá. Khi đến khu vực bờ sông, anh T. thấy một thuyền sắt có mái che không gắn động cơ nên đã sử dụng thuyền này chở vợ con ra giữa sông thả lưới.

Một lúc sau trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông. Cháu Đ. bơi được vào bờ tìm người ra cứu cha mẹ. Tuy nhiên, trong đêm tối, anh T. và chị H. đã bị dòng nước nhấn chìm, mất tích.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Tuyên Quang tìm, vớt thi thể hai vợ chồng anh T, chị H.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Yên Lập đã báo cáo Công an tỉnh Tuyên Quang. Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp các lực lượng tại chỗ tìm kiếm xuyên đêm.

Sau nhiều giờ nỗ lực trong điều kiện dòng nước sâu, đến 11 giờ 30 phút trưa 30-3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng. Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.