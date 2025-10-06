Lấy ý kiến phong tặng Anh hùng vị tướng 2 lần dẫn quân đi cứu hộ ở nước ngoài 06/10/2025 16:09

(PLO)- Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về việc phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân đối với Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng vừa đăng tải công khai lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân đối với Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6 đến 17-10-2025.

Theo Bộ Quốc phòng, việc lấy ý kiến thực hiện quy trình xét khen thưởng quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Các ý kiến xin gửi về Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng qua địa chỉ email: info@mod.gov.vn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, thăm hỏi gia đình gặp nạn khi làm Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tại Myanmar .

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ là người có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy hai đoàn quân nhân Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Tháng 2-2023, Thiếu tướng Tỵ dẫn đầu đoàn 76 quân nhân tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất 7,8 độ khiến hơn 43.500 người chết.

Trong vòng 10 ngày làm nhiệm vụ tại tỉnh Hatay, đoàn tổ chức tìm kiếm trên 31 điểm, phát hiện 15 điểm có nạn nhân bị vùi lấp, bàn giao cho lực lượng giải cứu và đã đưa ra 28 thi thể nạn nhân.

Tiếp đó, tháng 3-2025, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ tiếp tục chỉ huy đoàn 80 quân nhân sang Myanmar cứu hộ sau trận động đất 7,7 độ làm hơn 3.000 người thiệt mạng.

Đoàn đã kịp thời sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng dò tìm, phát hiện 32 vị trí có nạn nhân, và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, bàn giao cho bạn 12 vị trí.