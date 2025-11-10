Lễ hội trà Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng 10/11/2025 17:59

(PLO)- Lễ hội trà Quốc tế 2025 kéo dài 1 tháng tại Lâm Đồng được kỳ vọng đánh dấu bước ngoặt trong hành trình đưa văn hóa, kinh tế trà Việt Nam ra thế giới.

Ngày 10-11, tại Lâm Đồng đã diễn ra buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Lễ hội trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Chương trình do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo ban tổ chức, đây là Lễ hội Trà có quy mô lớn nhất Việt Nam, kéo dài gần một tháng từ ngày 11-11 tới 7-12, dự kiến có khoảng 20.000 người tham dự.

Đặc biệt từ ngày 5 tới 7-12 sẽ có nhiều hoạt động nổi bật mang đến bức tranh toàn cảnh về văn hóa và kinh tế trà, quy tụ các hoạt động trọng tâm và mang tính quốc tế cao.

Ông Phạm Công Tuấn Hạ - Đại diện Thương hiệu Đôi Dép và Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam Đỗ Cẩm Ly - Đại sứ Mỹ nhân tâm thanh Thương hiệu Đôi Dép trình bày tổng quan về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Các sự kiện, hoạt động nổi bật của lễ hội trà như Tea Expo - Hội chợ, triển lãm Trà Quốc tế, Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành Trà, Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội, Tea Connect – Trà ngoại giao, Tea Carnival: Lễ hội đường phố và văn hóa Trà…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức từ nay đến ngày 4-12 như Tea Art - Không gian Sáng tác nghệ thuật về văn hóa Trà; Gen Tea - Cuộc thi về văn hóa và khởi nghiệp Trà dành cho sinh viên các trường đại học; Tea Culture - Lễ dâng hương và dâng trà “Quốc ẩm” lên Quốc tổ Vua Hùng.

Lâm Đồng là một trong những địa phương có diện tích trà lớn nhất cả nước với nhiều dòng trà phong phú.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng nhận định, tỉnh Lâm Đồng là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ và có nhiều dòng trà phong phú như trà đen, trà ô long, trà xanh…

Đây thực sự là vùng đất được mệnh danh là “thiên đường của trà”, nơi truyền thống và văn hóa trà đang được gìn giữ và phát triển. Trà được nuôi dưỡng từ vùng đất này không chỉ là một loại thức uống mà còn là một cây cầu có sức mạnh kết nối văn hóa, con người và thế giới.

Ông Mori Kazuki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo.

“Thông qua các diễn đàn, hội nghị và chương trình giao lưu quốc tế, chúng tôi mong muốn biến trà trở thành biểu tượng của hòa bình và hữu nghị, thúc đẩy hợp tác văn hóa và kinh tế đa phương” - ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng kỳ vọng.