Liên đoàn lao động TP.HCM dành 18 tỉ đồng chăm lo cho 18.000 đoàn viên 08/08/2025 19:52

Chiều tối 8-8, tại phường Thủ Đức, Tổ công tác quản lý địa bàn số 3 trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã tổ chức chương trình “Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn”.

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2025), thể hiện sự tri ân đối với đoàn viên, người lao động đã tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và TP.HCM.

Cùng dự chương trình có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM…

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LĐLĐ TP.HCM

Dịp này, LĐLĐ TP.HCM đã trực tiếp trao 100 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà, cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Các phần hỗ trợ còn lại sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của người lao động trong thời gian tới.

Chia sẻ tại chương trình, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã ôn lại lịch sử vẻ vang 96 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò to lớn của tổ chức này trong quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Các chương trình như Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm công đoàn, Siêu thị 0 đồng, Chuyến xe nghĩa tình… là minh chứng cụ thể cho tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình, nhân văn của tổ chức công đoàn” - ông Ân nói.

Ông Ân cũng đánh giá cao sự chủ động của LĐLĐ TP.HCM trong chuỗi hoạt động kỷ niệm năm nay.

Trong đó nổi bật là việc dành 18 tỉ đồng chăm lo cho 18.000 đoàn viên, người lao động, trao 900 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh với tổng trị giá 900 triệu đồng, gần 600 phần quà trị giá 1 triệu đồng/người và gói khám sức khỏe tổng quát, voucher khám bệnh gần 1,2 tỉ đồng.

“Chương trình hôm nay không chỉ là sự tri ân mà còn thể hiện tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’. Đây không còn là khẩu hiệu mà đã được chuyển hóa thành hành động cụ thể, có trách nhiệm” - ông Ân khẳng định.

Cạnh đó, ông tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, dấn thân và sáng tạo, Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục khẳng định là chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần xây dựng TP trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

LĐLĐ TP đã trực tiếp trao 100 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà, cho người lao động khó khăn. Ảnh: LĐLĐ TP.HCM

Theo LĐLĐ TP.HCM, chương trình hỗ trợ được triển khai với tổng kinh phí 18 tỉ đồng, tương ứng 18.000 suất quà, phân bổ đến 9 Tổ công tác quản lý địa bàn. Riêng Tổ công tác số 3 được phân bổ 2.700 suất để trao trực tiếp đến tay đoàn viên, người lao động khó khăn.