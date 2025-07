‘Liên minh Thiện chí’ 30 nước sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ Ukraine sau ngừng bắn 11/07/2025 10:28

Ngày 10-7, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố “Liên minh Thiện chí” (Coalition of the Willing) vì Ukraine đã sẵn sàng triển khai lực lượng ngay khi Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo tờ The Brussels Times.

“Ủng hộ Ukraine không chỉ là việc đúng đắn mà còn thiết yếu để đảm bảo an ninh cho chính chúng ta. Đó là lý do vì sao Liên minh Thiện chí đang bảo đảm một lực lượng tương lai có thể triển khai sau thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn sự gây hấn của Nga trong nhiều năm tới" - Thủ tướng Starmer nhấn mạnh.

“Khi chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho hòa bình, ưu tiên của chúng ta cũng phải là biến điều đó thành hiện thực. Vì vậy, trong những ngày và tuần tới, cùng với các đối tác, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ để giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu, gây áp lực lên [Tổng thống Nga Vladimir] Putin thông qua các biện pháp trừng phạt và đảm bảo Ukraine có đầy đủ thiết bị cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của họ” - ông Starmer nói thêm.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: AFP

Theo thông cáo báo chí từ Chính phủ Anh sau cuộc họp giữa các nước trong Liên minh Thiện chí vào ngày 10-7, lực lượng của liên minh này sẽ hỗ trợ tái thiết quân đội Ukraine, bảo vệ không phận và tăng cường an toàn hàng hải, đặc biệt tại Biển Đen.

Cuộc họp có sự tham dự của các đại diện Mỹ, trong đó có ông Keith Kellogg - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.

Liên minh Thiện chí gồm khoảng 30 quốc gia phương Tây, đặt mục tiêu cung cấp các cam kết an ninh cho Ukraine một khi thỏa thuận hòa bình đạt được.

Thủ tướng Anh và tổng thống Pháp thông báo rằng sở chỉ huy của lực lượng Liên minh Thiện chí sẽ được đặt tại thủ đô Paris (Pháp) trong năm đầu tiên, sau đó luân chuyển về London (Anh).

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.