Liên tiếp vụ ngộ độc trong trường học, Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì? 03/10/2025 08:29

(PLO)- Theo cử tri, mức phạt đối với các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm chưa đủ sức răn đe.

Cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ. Mỗi sự cố đều để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và làm giảm lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nội địa.

Lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt nhiều cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, nhưng chỉ xử phạt hành chính và mức phạt chưa đủ sức răn đe. Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế điều chỉnh, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm để phù hợp tình hình hiện nay, có chế tài đủ mạnh, xử phạt nghiêm đối với các vi phạm.

Về nội dung này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết hàng năm, Bộ Y tế đều ban hành kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; tập trung vào hai nội dung chính: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm và tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Hiện chế tài xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm được quy định tại Bộ Luật Hình sự; Nghị định 115/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 98/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định 124/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018 và Nghị định 117/2020.

Cử tri phản ánh gần đây liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Bà Lan cũng cho biết hồi tháng 4-2025, Bộ Y tế đã có báo cáo trình Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về việc tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trong đó, Bộ đề xuất tăng mức phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm từ 1,2 đến 2 lần cho các hành vi như sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, phụ gia cấm, quảng cáo sai quy định.

Cạnh đó, Bộ Y tế đã thành lập tổ soạn thảo dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và dự kiến trình Quốc hội vào năm 2026. Bộ cũng phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về đăng ký, công bố sản phẩm thực phẩm và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 15/2018.

"Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các giải pháp nhằm phối hợp xử lý tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua như: sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, sử dụng chất cấm, chất ngoài danh mục, lợi dụng mạng xã hội, bán hàng online để quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ Y tế sẽ tăng cường thanh kiểm tra, kiểm tra đột xuất, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.