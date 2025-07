Liverpool làm điều chưa từng có trong lịch sử cho Jota 12/07/2025 09:19

Liverpool xác nhận áo số 20 của Diogo Jota sẽ được treo vĩnh viễn sau cái chết bi thảm của ngôi sao này. Sẽ không có cầu thủ Liverpool nào mặc áo số 20 nữa, sau khi ban lãnh đạo Anfield xác nhận số áo của Diogo Jota sẽ được treo vĩnh viễn sau cái chết bi thảm của anh ở tuổi 28 trong một vụ tai nạn giao thông.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Liverpool làm điều đó, bởi số áo này sẽ mãi mãi thuộc về tiền đạo người Bồ Đào Nha. Diogo Jota, 28 tuổi, và em trai Andre Silva, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tuần trước khi cầu thủ này trở về Merseyside để tập luyện trước mùa giải. Liverpool làm điều chưa từng có trong lịch sử cho Jota, treo số áo 20 ở mọi cấp độ, bao gồm đội nam, nữ, U-21 và cấp độ học viện đào tạo trẻ ở đội chủ sân Anfield.

Liverpool đã đưa ra quyết định này sau khi tham khảo ý kiến của vợ Diogo, bà Rute, và gia đình. Họ tin rằng hành động cảm động này là điều đúng đắn không chỉ vì những đóng góp của Jota với tư cách là một cầu thủ, mà còn vì ảnh hưởng mà anh đã tạo ra đối với tất cả mọi người tại CLB, bao gồm các đồng đội, nhân viên và người hâm mộ.

Liverpool làm điều chưa từng có trong lịch sử cho Jota khi treo vĩnh viễn áo số 20 của anh tại CLB. ẢNH: EPA

Michael Edwards, Giám đốc điều hành của FSG phụ trách bóng đá của Liverpool, cho biết: “Là một CLB, chúng tôi đều nhận thức sâu sắc về tình cảm của những người ủng hộ mình và chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là phải có sự tham gia của vợ Diogo, Rute, và gia đình anh ấy vào quyết định này và đảm bảo rằng họ là những người đầu tiên biết về ý định của chúng tôi.

Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử CLB bóng đá Liverpool, một vinh dự như vậy được trao tặng cho một cá nhân. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng đây là một sự tôn vinh đặc biệt dành cho một con người tuyệt vời. Bằng cách treo số áo 20, chúng tôi sẽ biến nó thành vĩnh cửu và do đó sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Diogo Jota đã gia nhập chúng tôi vào năm 2020, anh ấy đã mang về cho chúng tôi chiếc áo số 20, và anh ấy đã mặc chiếc áo số 20 với tất cả sự tôn trọng, kính trọng và yêu mến. Đối với CLB bóng đá Liverpool, Diogo Jota sẽ mãi mãi là số áo số 20 của chúng tôi".

Jota đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và hai Cúp Liên đoàn sau khi anh chuyển đến Liverpool từ Wolves vào năm 2020. Trước đó, anh đã giúp Wolves giành chức vô địch Championship vào năm 2018. Ở cấp độ quốc tế, Jota đã giành được hai chức vô địch Nations League cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Đội hình một của Liverpool đã đến Anfield vào thứ Sáu và đặt hoa hồng tại đài tưởng niệm bên ngoài sân vận động để vinh danh Jota. HLV Arne Slot và ban huấn luyện cũng có mặt tại đó. Liverpool và Preston cũng sẽ tưởng nhớ Jota trước trận giao hữu vào Chủ Nhật tại Deepdale. Liverpool sẽ ra sân lần đầu tiên kể từ khi tiền đạo người Bồ Đào Nha của họ qua đời.

Các cầu thủ Liverpool đã trở lại tập luyện trước mùa giải trong tuần này để chuẩn bị cho chiến dịch mới. Thông cáo của Liverpool cho biết: “Trước giờ bóng lăn lúc 15 giờ chiều (giờ Anh), sẽ có màn trình diễn bài hát chủ đề của LFC, You'll Never Walk Alone, và câu lạc bộ chủ nhà sẽ đặt vòng hoa cùng với các cổ động viên đội khách.

Một phút mặc niệm sẽ được dành cho Diogo Jota và Andre Silva, và những lời tri ân kỹ sẽ được hiển thị trên màn hình và trên các đèn LED dọc sân. Cả hai đội đều sẽ đeo băng tay đen. Preston cũng đã tạo ra một phiên bản kỷ niệm trong ngày thi đấu có nội dung tri ân Diogo Jota và Andre Silva".

Jota ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc. ẢNH: EPA

Một thông cáo của Preston cho biết: "Người hâm mộ vui lòng có mặt tại chỗ trước 14 giờ 45 ngày diễn ra trận đấu để bày tỏ lòng kính trọng với hai anh em quá cố, những người vẫn luôn được Liverpool FC và cộng đồng bóng đá thương tiếc.

Vào khoảng 14 giờ 50 chiều, lễ tưởng niệm trước trận đấu sẽ bắt đầu với Claudia Rose Maguire – vợ của cựu cầu thủ PNE Sean – sẽ hát ca khúc Can't Help Falling In Love, tiếp theo là bài hát chủ đề của Liverpool là You'll Never Walk Alone.

Khi màn trình diễn thứ hai đang diễn ra, Ben Whiteman sẽ đặt vòng hoa trước các cổ động viên đội khách tại Bill Shankly Kop, rồi dành một phút mặc niệm ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Những lời tri ân sẽ được trình chiếu trên màn hình lớn và trên màn hình LED. Cả hai đội tuyển sẽ đeo băng tay đen".

Những cầu thủ mới ký hợp đồng vào mùa hè là Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Giorgi Mamardashvili có thể ra sân lần đầu tiên cho Liverpool nhưng đội hình của HLV Arne Slot vẫn chưa được tiết lộ.

Sau trận giao hữu với Preston, Liverpool sẽ đến châu Á đá giao hữu với AC Milan tại Hồng Kông và Yokohama FM tại Nhật Bản, trước khi có hai trận đấu với Athletic Bilbao vào cùng ngày 4-8 tại sân Anfield.