Loại gia vị được ví như 'thần dược' giảm đau tự nhiên 28/09/2025 12:15

(PLO)- Nghệ đã được khoa học chứng minh là có khả năng giảm đau tự nhiên hiệu quả cho nhiều tình trạng khác nhau, từ khớp, cơ đến thần kinh.

Dưới đây là những loại đau mà nghệ có thể hỗ trợ giúp giảm một cách tự nhiên.

Đau do viêm khớp

Trong một nghiên cứu năm 2022 về viêm xương khớp (OA), curcumin cho thấy hiệu quả giảm đau tự nhiên vượt trội so với giả dược và tương đương với một số thuốc kháng viêm không steroid (NSAID).

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị curcumin có thể bổ sung cho các phương pháp điều trị truyền thống do ít tác dụng phụ hơn. Một nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng viên nang nghệ có hiệu quả tương đương với thuốc chống viêm đường uống Voltaren (diclofenac) trong việc điều trị thoái hóa khớp gối, đồng thời được dung nạp tốt hơn. Đối với viêm khớp dạng thấp (RA), một dạng viêm khớp tự miễn, curcumin cũng được chứng minh là giúp cải thiện tình trạng viêm và các triệu chứng lâm sàng.

Đau cơ

Curcumin hỗ trợ phục hồi cơ bắp và giảm tổn thương cơ sau hoạt động thể chất nhờ khả năng giảm viêm. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy curcumin làm giảm đau tự nhiên và tổn thương cơ sau khi tập luyện cường độ cao. Hợp chất này tác động lên các con đường gây viêm, chống lại hai nguyên nhân chính gây tổn thương cơ là viêm và stress oxy hóa.

Đau thần kinh

Curcumin có thể giảm các triệu chứng của bệnh thần kinh đái tháo đường (tổn thương thần kinh do tiểu đường), bao gồm tê, ngứa ran, đau nhói và nóng rát ở tay chân. Ngoài ra, một đánh giá năm 2021 còn cho thấy curcumin có tiềm năng giảm đau thần kinh và đau sau phẫu thuật, mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng trên người để xác nhận đầy đủ.

Đau xơ cơ

Đau xơ cơ gây đau ở cơ và mô liên kết khắp cơ thể, được cho là do hệ thống nhận thức cơn đau bị trục trặc, làm tăng độ nhạy cảm với đau.

Trong các mô hình nghiên cứu trên động vật, curcumin đã ức chế các enzyme gây viêm, stress oxy hóa và cytokine tiền viêm, những yếu tố liên quan đến việc tăng độ nhạy cảm với cơn đau (tăng cảm đau và đau do dị cảm). Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu trên người để đưa ra kết luận chắc chắn.

Đau lưng

Nhờ đặc tính kháng viêm, nghệ có khả năng giảm đau lưng. Một nghiên cứu năm 2024 đánh giá hiệu quả của công thức kết hợp nghệ và nhũ hương (một chiết xuất thảo dược cũng có tác dụng giảm viêm). Kết quả cho thấy nhóm sử dụng nghệ-nhũ hương giảm đau tự nhiên đáng kể chỉ trong khoảng 76 phút, so với 190 phút ở nhóm giả dược.

Mức độ giảm đau tự nhiên được ghi nhận rõ rệt, cải thiện cả khi nghỉ ngơi, vận động và khi chịu áp lực. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng chế phẩm uống này mang lại tác dụng giảm đau lưng đáng kể chỉ sau bốn giờ sử dụng.

Curcumin trong nghệ tác động đến cơn đau như thế nào?

Nghệ chứa nhiều hợp chất có đặc tính dược liệu, trong đó nổi bật nhất là curcumin với khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Curcumin hoạt động bằng cách ức chế sản xuất các protein gây đau và ảnh hưởng đến các thụ thể đau trong cơ thể.

Nhờ vậy, bổ sung nghệ có thể mang lại tác dụng giảm đau tương tự như thuốc giảm đau thông thường, giúp kiểm soát các tình trạng gây đau khớp, cơ và dây thần kinh.