Lốc xoáy tốc mái ba căn nhà ở phường Bình Thạnh 20/07/2025 20:00

Tối 20-7, UBND phường Bình Thạnh cho biết, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20-7, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh đã quét qua địa bàn khu phố 15. Thiên tai đã làm ba căn nhà bị tốc mái hoàn toàn

Lốc xoáy kèm mưa lớn khiến ba căn nhà trên địa bàn phường Bình Thạnh bị tốc mái. Ảnh: PH

Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 3,7 mét x 6,5 mét, thiệt hại ước tính khoảng 15 triệu đồng/căn, tổng cộng khoảng 45 triệu đồng.

May mắn không có ai bị thương. Ảnh: PH

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Bình Thạnh đã chỉ đạo cắt điện đảm bảo an toàn, huy động lực lượng công an khu vực, an ninh cơ sở và dân quân hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, lợp lại mái tạm thời và ổn định nơi ở. May mắn không có thiệt hại về người.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp, thăm hỏi, ổn định cuộc sống người dân. Ảnh: PH

Trong chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp tham mưu lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi và hỗ trợ khẩn cấp mỗi hộ 5 triệu đồng từ nguồn vận động tại chỗ.

Chính quyền địa phương cũng vận động, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Ảnh: PH

Để kịp thời giúp các hộ dân vượt qua khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã có văn bản đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xem xét hỗ trợ đột xuất mỗi hộ 10 triệu đồng.