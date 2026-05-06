Lời khai của mẹ và nhân tình đánh bé trai 2 tuổi đa chấn thương 06/05/2026 12:29

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp và đang lấy lời khai Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với bé trai 2 tuổi là con ruột của Trúc.

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng trú xã Thổ Sơn, tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi bạo hành dã man bé NGK (2 tuổi, con ruột Trúc).

Tại cơ quan điều tra, Danh Chơn khai nhận đang sống chung như vợ chồng với Trúc tại xã Hòa Hiệp. Sáng 2-5, Chơn gọi bé K dậy ăn sáng nhưng do bé quấy khóc nên Chơn dùng cây tre đánh vào chân bé.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Chơn chứng kiến Trúc dùng cây tre đánh vào vùng lưng và đầu của con ruột. Thấy vậy, Chơn cũng lấy cây tre đánh thêm vào người bé. Sau đó, Chơn phát hiện vùng đầu bé K chảy nhiều máu. Thay vì đưa đi cấp cứu ngay, Chơn đi ngủ, đến khi tỉnh dậy mới đi vay tiền đưa bé đến bệnh viện.

Chơn và Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Về phía Nguyễn Thị Thanh Trúc, người này khai nhận trong lúc cho con ăn, thấy bé đùa giỡn với chó nên đã dùng cây tre vụt vào lưng nhưng lại trúng đầu. Trúc và nhân tình không đưa con đi bệnh viện ngay với lý do không có tiền.

Sự việc được phát hiện khi Trúc sang nhà hàng xóm xin tiền về quê. Thấy bé K lơ mơ, toàn thân bầm tím, vùng đầu có vết rách nên hàng xóm đã báo Công an xã Hòa Hiệp. Nhân chứng này cho biết trước đó từng nhiều lần thấy Trúc dùng cây gỗ dài đánh đập con.

Liên quan đến sức khỏe nạn nhân, ngày 5-5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé K nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, cơ thể nhiều vết bầm tím.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu. Sau thời gian tích cực điều trị, hiện bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi sát sao.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trúc và Chơn. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai âm tính với chất ma túy.

Bé trai bị đánh đa chấn thương. Ảnh: CA

Hiện Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, trưng cầu giám định thương tích của bé K để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.