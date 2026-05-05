Khởi tố người đàn ông bán ma túy, có súng ngắn 05/05/2026 15:45

(PLO)- Công an đã phát hiện, thu giữ trong tủ gỗ ở kho để đồ của Trương Văn Hải (trú Hưng Yên) một khẩu súng ngắn, một hộp tiếp đạn và bảy viên đạn.

Ngày 5-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Hải (52 tuổi, trú phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Súng ngắn cơ quan điều tra thu giữ của Hải. Ảnh: CA

Bị can Hải là đối tượng cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh từng có hai tiền án về tội cướp tài sản; một tiền án về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, đầu giờ chiều 17-4, Tổ công tác Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an phường Mỹ Hào và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Hải cất giấu số lượng lớn ma tuý.

Hải cất ma tuý tại nhà nhằm mục đích bán trái phép cho các đối tượng nghiện trên địa bàn phường Mỹ Hào và lân cận.

Bị can Trương Văn Hải. Ảnh: CA

Tổ công tác đã thu giữ của Hải các loại gồm ma tuý heroine, methaphetamine, ketamine, MDMA. Trong đó, có ba bánh heroin. Hải khai nhận bản thân vừa mới ra tù, chưa có việc làm ổn định nên đã mua số ma tuý này từ Sơn La về địa bàn Hưng Yên để bán kiếm lời.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ . Ảnh: CA

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ tại tủ gỗ trong kho để đồ, đối diện phòng ngủ của Hải một khẩu súng ngắn, một hộp tiếp đạn và bảy viên đạn. Hải khai đã mua khẩu súng trên từ tháng 1-2026 với mục đích sử dụng trong quá trình mua bán trái phép chất ma tuý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra.