Lý do chuyên gia quốc tế nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 28/10/2025 13:58

(PLO)- Theo phân tích của chuyên gia ngân hàng HSBC Việt Nam, xuất khẩu vào các thị trường ngoài Mỹ cũng như tiêu dùng nội địa phát triển tốt giúp mang đến cú huých tăng trưởng GDP quan trọng.

Hôm nay (28-10), ngân hàng HSBC Việt Nam công bố báo cáo mới nhất về kinh tế Việt Nam với tựa đề “Không ngừng sải bước”, trong đó có những nhận định và phân tích về tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay và năm sau.

Ảnh: VGP

Theo nhận định của chuyên gia ngân hàng HSBC, Việt Nam gây bất ngờ cho thị trường với mức tăng trưởng quý III đạt 8,2%, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN

Mặc dù hoạt động đẩy nhanh đơn hàng đặt trước đã đạt đỉnh, kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng với sự vững vàng của lĩnh vực trong nước.

Dựa trên những diễn biến này, ngân hàng HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,9% (trước đây: 6,6%) cho năm 2025 và 6,7% (trước đây: 5,8%) cho năm 2026.

Chuyên gia ngân hàng HSBC nhấn mạnh trong khi xuất khẩu các nước ASEAN khác sang Mỹ đã chứng kiến mức giảm nhẹ sau khi hoạt động đẩy nhanh đơn hàng đặt trước (frontloading) giảm dần, kết quả thương mại của Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ với mức tăng trưởng hai con số.

Điểm tích cực hơn nữa là quy mô thặng dư thương mại trong quý III cao gấp đôi mức của nửa đầu năm nay nhờ tăng thặng dư với các đối tác thương mại khác ngoài Mỹ. Một phần nguyên nhân chính là nhờ nhu cầu công nghệ ứng dụng AI tăng cao, mang lại lợi ích cho các nền kinh tế liên quan nhiều đến công nghệ.

Nền kinh tế nội địa cũng tăng trưởng tốt. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong thương mại hàng hóa, lĩnh vực dịch vụ cũng góp phần duy trì tăng trưởng. Doanh thu bán lẻ đã chứng kiến nhiều cải thiện ý nghĩa trong khi du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ bởi Việt Nam đang dẫn đầu ASEAN về phục hồi du lịch.

Ngoài ra, Chính phủ thúc đẩy các siêu dự án hạ tầng đã giúp gia tăng các hoạt động xây dựng. Vẫn còn tiềm năng để tăng trưởng hơn nữa nếu giải ngân đầu tư công tăng tốc.

Trong nhận định mới đây, chuyên gia kinh tế Doãn Hữu Tuệ cũng chia sẻ quan điểm tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam. Ông Tuệ nhấn mạnh với nền tảng vĩ mô ổn định, động lực tăng trưởng mới đang hình thành và quyết tâm cải cách thể chế mạnh mẽ, Việt Nam đang mở ra triển vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao hơn, tiến vững chắc hơn trên con đường trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao trong những năm tới.

Chuyên gia này cũng khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021- 2025 thể hiện rõ năng lực điều hành của Chính phủ, đặc biệt ở tính chủ động, linh hoạt và dám chuyển trạng thái kịp thời.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô GDP mở rộng, thu hút FDI đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực, xuất siêu lớn và đầu tư công tạo hiệu ứng lan tỏa thực chất.

Những kết quả này minh chứng cho mô hình điều hành vĩ mô ổn định, lấy cải cách thể chế và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm trọng tâm, qua đó củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển bứt phá tiếp theo.