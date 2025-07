Lý do giám đốc, phó giám đốc công ty Nam Ban Silk bị khởi tố 27/07/2025 11:18

Như PLO đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Lâm Đồng, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk và ông Nguyễn Phi Châu, Phó Giám đốc công ty, để điều tra cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các lệnh tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công ty TNHH Nam Ban Silk (trụ sở tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực xuất khẩu tơ tằm tại tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều đối tác tố cáo

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đang thụ lý đơn tố giác tội phạm do đại diện pháp luật của bảy công ty nước ngoài gửi đến, gồm sáu công ty Ấn Độ và một công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với Giám đốc Công ty Nam Ban Silk (áo nâu). Ảnh: TD

Các doanh nghiệp nói trên tố giác ông Nguyễn Khắc Hùng đã có hành vi lợi dụng tín nhiệm, ký các hợp đồng mua bán sợi tơ tằm thô để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo giao Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Theo xác minh của CQĐT, Công ty Nam Ban Silk có hai nhà máy. Trong đó, nhà máy số một đóng tại xã Gia Lâm (cũ) và trụ sở số hai đóng tại xã Đông Thanh (cũ), nay đều thuộc xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, cả hai nhà máy của Công ty TNHH Nam Ban Silk đã dừng hoạt động từ tháng 11-2023 do không còn khả năng sản xuất. Tuy nhiên, trong năm 2023, công ty này vẫn ký kết hàng chục hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với các đối tác nước ngoài.

Lợi dụng các điều khoản đặt cọc hợp đồng (từ 20%-30%) với đối tác, ông Nguyễn Khắc Hùng đã chỉ đạo cấp dưới làm khống các chứng từ, thủ tục chuyển hàng để tạo lòng tin cho các đối tác chuyển hết số tiền theo hợp đồng đã ký.

Lập khống chứng từ chiếm đoạt tiền hàng

Trong số 7 doanh nghiệp gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Khắc Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

Bước đầu, CQĐT xác định ông Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một hợp đồng kinh tế với Công ty Grain Will Limited (Hồng Kông) về việc xuất khẩu sợi tơ tằm thô.

Theo tài liệu thu thập được, từ ngày 7-6 đến 22-8-2023, với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk, ông Hùng đã chỉ đạo Phó Giám đốc Nguyễn Phi Châu ký 4 hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với Công ty Grain Will Limited. Trong đó, 2 hợp đồng đầu, Công ty TNHH Nam Ban Silk đã hoàn thành giá trị các hợp đồng đã ký.

Trong 2 hợp đồng sau, Công ty TNHH Nam Ban Silk phải cung cấp cho Công ty Grain Will Limited 3.000 kg sợi tơ tằm thô, với giá trị hợp đồng là 193.500 USD (tương đương 5 tỉ đồng), thời hạn giao hàng ngày 30-10-2023. Ông Hùng được ứng trước 30% (tương đương 58.050 USD) trước ngày 3-9-2023.

Tuy nhiên, đến hạn giao nhưng không có hàng, ông Hùng đã chỉ đạo ông Nguyễn Phi Châu làm khống bộ chứng từ giao hàng gửi cho Công ty Grain Will Limited. Việc này nhằm mục đích để phía Công ty Grain Will Limited tin tưởng đã có hàng và chuyển tiền thanh toán 70% còn lại cho Công ty TNHH Nam Ban Silk.

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng với Phó Giám đốc Công ty Nam Ban Silk. Ảnh: TD

Đến ngày 8-11-2023, căn cứ bộ chứng từ mà Công ty TNHH Nam Ban Silk cung cấp, Công ty Grain Will Limited đã hoàn tất thanh toán 70% số tiền còn lại theo hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Nam Ban Silk vẫn chưa giao hàng theo hợp đồng đã ký.

Làm việc với cơ quan công an, ông Hùng thừa nhận do nợ nần chồng chất, trong khi công ty không còn hàng hóa, ông vẫn chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng xuất khẩu với Công ty Grain Will Limited.

Ông Hùng cũng khai đã yêu cầu cấp dưới làm giả hồ sơ, chứng từ xuất khẩu để gửi cho đối tác nước ngoài, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền hàng, với số tiền khoảng 3,2 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đơn tố cáo của các đối tác nước ngoài khác của Công ty TNHH Nam Ban Silk.

Trong số các đối tác nước ngoài có giao dịch với Công ty Nam Ban Silk, hiện đã có 7 công ty gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Khắc Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến 11 hợp đồng kinh tế.

Ngoài ra, còn 5 công ty nước ngoài khác tuy chưa gửi đơn tố cáo nhưng cũng đã ký kết 12 hợp đồng với công ty này, với tổng giá trị ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lâm đồng kêu gọi các công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng liên quan đến Công ty TNHH Nam Ban Silk phối hợp cung cấp thông tin theo số điện thoại 02633 822 097.