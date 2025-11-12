Malaysia mổ xẻ nguyên nhân trận thua sốc 12/11/2025 19:14

Chuyên gia Richard bàng hoàng với trận thua sốc của đội trẻ Malaysia. Ảnh: NSTP

Đội tuyển U-17 Malaysia đã có mặt tại Croatia để tham gia trại huấn luyện từ ngày 27-10 đến ngày 10-11, nhằm chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U-17 châu Á từ ngày 22 đến ngày 30-11.

Tuy nhiên, trận thua sốc làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về sự sẵn sàng của Malaysia cho chiến dịch châu Á.

Chuyên gia Richard gọi kết quả khủng khiếp này là một thất bại lớn và thúc giục HLV Ribera phải làm gì đó với đội hình trước chiến dịch vòng loại.

“Thật khó tin khi đội bóng thua 11-0. Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra và Ribera đang cố gắng làm gì. Ông ấy cần đưa ra lời giải thích thỏa đáng vì công chúng rất tức giận với thất bại nặng nề này. Tôi nghĩ, sự phẫn nộ của khán giả là chính đáng bởi kết quả này là không thể chấp nhận được. Đội trẻ của chúng ta chưa bao giờ thua đậm đến thế. Tôi nghe nói HLV Ribera đã thử nghiệm các cầu thủ dự bị trong đợt huấn luyện, nhưng thất bại này vẫn là không thể chấp nhận được. Hiện tại, chúng tôi phải chờ lời giải thích của HLV Ribera và hy vọng ông ấy có thể giúp đội tuyển sẵn sàng cho vòng loại U-17 châu Á. Thời gian không còn nhiều, vì vậy tôi hy vọng ông ấy sẽ có một kế hoạch tốt”, ông Richard Scully nhấn mạnh với tờ NST.

U-17 Malaysia nằm ở bảng C cùng với chủ nhà Việt Nam, Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Bắc Mariana và Ma Cao. Đội sẽ mở màn chiến dịch vòng loại bằng trận đấu với Quần đảo Bắc Mariana vào ngày 22-11.

Chỉ có bảy đội đầu mỗi bảng, mới đủ điều kiện tham dự VCK U-17 châu Á, diễn ra từ ngày 7 đến 24-5-2026 tại Saudi Arabia.

Đội U-17 Malaysia tập huấn tại Croatia. Ảnh: FAM

Thành tích tốt nhất của Malaysia tại giải đấu này là lọt vào tứ kết năm 2014 tại Thái Lan dưới thời HLV S.Balachandran. U-17 Malaysia cũng đã vượt qua vòng loại vào các năm 2016, 2018 và 2023 nhưng không thể lọt vào VCK năm nay tại Saudi Arabia.

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim cho biết kết quả 11-0 đã phơi bày những vấn đề sâu xa hơn trong hệ thống phát triển trẻ quốc gia: “Thất bại đáng xấu hổ này là không thể chấp nhận được. Nó cho thấy sự phát triển của chúng ta đã thất bại, và mọi thứ cần phải sớm được khắc phục để tránh những thất bại tiếp theo.

Nếu chất lượng đội hình của chúng ta thế này, tôi không nghĩ chúng ta sẽ thi đấu tốt ở vòng loại U-17 châu Á. Tinh thần của các cầu thủ chắc hẳn đang xuống thấp sau trận thua sốc 11-0, và không còn nhiều thời gian để họ lấy lại sự tự tin.

Tôi tự hỏi, liệu mục đích của trại huấn luyện ở Croatia là gì nếu các cầu thủ chưa sẵn sàng thi đấu ở đẳng cấp này? Một thất bại lớn trước một nhiệm vụ quan trọng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mọi thứ đang không được quản lý đúng cách”.