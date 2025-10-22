Mang súng đến trụ sở, công an tặng gạo mang về 22/10/2025 18:01

(PLO)- Công an xã Phú Giáo, TP.HCM đang vận động người dân giao nộp vũ khí, khi đến giao nộp người dân không bị phạt mà còn được tặng gạo mang về.

Ngày 22-10, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM, phát đi thông báo vận động nhân dân thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo với tinh thần “vì an toàn của mỗi gia đình - vì bình yên cộng đồng”.

Người dân giao nộp súng và được Công an xã Phú Giáo tặng gạo mang về. Ảnh: CA

Theo thông báo, Công an xã Phú Giáo triển khai cao điểm thu gom, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tồn đọng trong nhân dân.

Người dân còn đang giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong gia đình đến giao nộp thì sẽ không bị xử phạt. Còn nếu không giao nộp mà bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thấy thông báo, ông Trần Thanh Nhàn đã mang một khẩu súng bắn chim đến Công an xã Phú Giáo giao nộp.

Ông Nhàn kể đã mua khẩu súng bắn chim này từ lâu, biết mình vi phạm và nay công an vận động, ông mang súng giao nộp.

Khi giao nộp súng, ông Nhàn bất ngờ được công an xã Phú Giáo tặng 10kg gạo vì tinh thần tự nguyện giao nộp vũ khí.