Mạo danh phát ngôn của Đại biểu Quốc hội để câu view bán hàng 28/03/2025 11:12

Sáng 28-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính anh HTB (41 tuổi; trú TP Vinh, Nghệ An) số tiền 7,5 triệu đồng.

Anh B bị phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, tài khoản TikTok PTC đăng tải hình ảnh, thông tin giả mạo được cho là phát biểu của Đại biểu Quốc hội TTN (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM).

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xác minh chủ tài khoản TikTok PTC là anh HTB.

Tại cơ quan công an, ông B khai làm việc này nhằm tạo diễn đàn, tranh luận trên mạng xã hội để tăng tương tác cho tài khoản cá nhân anh B để phục vụ bán hàng.

Hiện anh B đã gỡ bỏ bài viết trên tài khoản cá nhân và cam kết không tái phạm.

Cùng ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh DTS (39 tuổi, trú TP Vinh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực…