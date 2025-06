Mất hơn 300 triệu đồng vì nhờ ‘luật sư online’ thu hồi tiền treo

Lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng phổ biến và tinh vi, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Không ít người bị lừa nối tiếp khi "vái tứ phương", tìm cách lấy lại tiền đã mất. Bạn đọc T.T.N (70 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) tìm đến báo Pháp Luật TP.HCM khi bà vừa bị mất gần 400 triệu đồng sau 2 lần bị lừa.

Bà N kể, đầu tháng 5, một người lạ trên Facebook mời bà tham gia chương trình kết nối yêu thương online. Sau khi kết nối thành công, người này gợi ý bà N chuyển 10 triệu đồng để được gặp mặt một nửa yêu thương của mình.

Một ngày sau khi bà N chuyển 10 triệu đồng thì bên kia báo lỗi và đề nghị bà chuyển lại. Bà N chuyển thành công 10 triệu đồng nữa nhưng bên kia vẫn tiếp tục báo lỗi.

Bà N được bên kia gợi ý cung cấp thông tin cá nhân để họ giúp bà lấy lại số tiền đã chuyển. Bà N làm theo hướng dẫn thì mất sạch số tiền trong tài khoản.

Vì xót tiền nên bà N lên mạng tìm cách lấy lại tiền đã mất. Tình cờ bà N biết đến trang Facebook “Trần Văn Huy (Luật sư Pháp lý)”. Người này xưng là luật sư và hứa sẽ giúp bà lấy lại số tiền đã chuyển. Người này nói với bà N là đã giúp bà chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản bên kia...

Bước tiếp theo, người này kết bạn và thêm bà N vào app Lotus Chat. Bà N được kết nối với ông Đoàn Văn Thắng, tự xưng là giám đốc công ty TMDV TC VIET TIN. Thắng yêu cầu bà chuyển vào số tài khoản 27904382637. Sau khi vay mượn khắp nơi, bà N đã chuyển 6 lần tiền theo yêu cầu của Thắng và mất tổng cộng 132 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Thắng lại tiếp tục thao túng tâm lý và đề nghị bà chuyển thêm 3 lần tiền nữa với 215 triệu đồng. Sau 9 lần chuyển với tổng số tiền 347 triệu đồng, bà N vẫn chưa đủ điều kiện để được hoàn... 25 triệu đồng.

Ngày 8-6, Thắng tiếp tục yêu cầu bà N chuyển thêm 101 triệu đồng nữa. Lúc này bà N đã hoảng loạn nhưng vẫn chưa biết mình đang rơi vào bẫy lừa của ‘luật sư online’. Bà vẫn tin vị ‘luật sư’ đó sẽ giúp bà lấy lại tiền.

Sau khi gọi cho một luật sư quen và nghe ông phân tích thì bà mới dần nhận ra mình bị lừa. Theo hướng dẫn của luật sư, bà đến Công an phường Hưng Phú, quận 8 trình báo.

Bà N tìm đến báo Pháp Luật TP.HCM với hy vọng cảnh báo cho công chúng, tránh sập bẫy lừa đảo và trở thành con nợ bất đắc dĩ như bà; bởi số tiền gần 350 triệu đồng hoàn toàn từ vay mượn người thân, bạn bè,…

Khi bà N không tương tác với bên tên Thắng nữa thì tài khoản Facebook mang tên Trần Văn Huy liên tục gọi Messenger đề nghị bà chuyển trả 25 triệu đồng chúng đã ứng. Bà N không dám bắt máy, chúng càng gọi liên tục hơn...

Theo thông tin bà N cung cấp, phóng viên tìm ra trang Facebook Trần Văn Huy (Luật sư Pháp lý) giới thiệu “Hỗ Trợ - Thu Hồi Tiền Treo Online” với các bài đăng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và cách giải quyết lấy lại tiền bị treo. Trang này còn đăng một số hình ảnh của luật sư Trần Văn Huy.

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với luật sư Trần Văn Huy (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người có tên và ảnh đại diện trên trang Facebook đã lừa bà N.

Luật sư Huy cho biết từ năm 2022 đến nay, rất nhiều trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook mạo danh ông để lừa đảo. Ông cũng thường xuyên bị gọi điện làm phiền.

Luật sư Trần Văn Huy đã nhiều lần đăng bài cảnh báo trên các trang Facebook, Zalo cá nhân để bạn bè, khách hàng người thân biết với thông điệp “Hiện có rất nhiều đối tượng đã sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân/công việc/công ty của tôi để lập ra các tài khoản Facebook, Group, Zalo, Integram, TikTok... giả mạo tôi đi lừa đảo tiền người khác, nhận là luật sư, tư vấn, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo...

Việc này là vi phạm pháp luật và xâm hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân tôi cũng như uy tín, thương hiệu của công ty; hơn nữa là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của những người đã liên hệ "nhờ" những đối tượng này giúp đỡ…

Mong mọi người hãy cảnh giác và chia sẻ bài viết để người khác nắm được thông tin, tránh bị lừa”.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cảnh báo

Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, từ năm 2024 Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được nhiều thông tin về việc các luật sư thành viên bị mạo danh để lừa đảo. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để xử lý tình trạng lừa đảo này.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu lưu ý, khi các luật sư thành viên phát hiện mình bị mạo danh trên mạng xã hội thì nên kịp thời gửi đơn trình báo đến cơ quan công an địa phương, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đồng thời thông báo đến Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam để các cơ quan quản lý nắm.

Cạnh đó, các luật sư cần đăng nội dung cảnh báo hành vi mạo danh này trên các trang mạng xã hội chính chủ của mình. Đây cũng là một cách thông tin đến người thân, bạn bè, đối tác, khách hàng để họ không bị lợi dụng lừa đảo.