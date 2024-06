Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một phụ nữ lái ô tô tông vào xe người khác 10/06/2024 00:22

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ vì lái ô tô tông vào xe người khác.

Tối 9-6, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Vân (30 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hai nhóm khách nữ xô xát nhau tại một quán nhậu vỉa hè. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tối 6-6, vì mâu thuẫn trên bàn nhậu, Trần Thị Vân đã xô xát với một khách nữ khác và lái ô tô tông liên tiếp hai lần vào xe đối phương.

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, khoảng 17 giờ chiều 9-6, Trần Thị Vân đã ra trình diện.

Cũng lời lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, bị can Trần Thị Vân có hành động ngông cuồng, xem thường pháp luật.

“Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Nếu phát hiện bị can Vân có tội danh mới, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột nói.

Clip Trần Thị Vân lái ô tô tông vào xe người khác được người dân quay lại.

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ, ngày 6-6, tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm khách nữ.

Sau đó, một phụ nữ lái ô tô màu nâu đâm mạnh vào xe ô tô màu trắng đậu ở gần đó.