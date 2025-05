Mở cửa ô tô làm tài xế xe ôm ngã ra đường còn bắt đền 3 triệu đồng 24/05/2025 14:38

Mở cửa ô tô bất cẩn, tài xế công nghệ bị hất văng ở Thủ Đức.

Ngày 24-5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại tình huống tài xế ô tô thiếu quan sát mở cửa xe khiến một người đi đường bị hất văng ra đường. Clip được chia sẻ kèm nhiều lời bình luận, cho rằng nam tài xế xe ô tô có lỗi, không hỗ trợ nạn nhân mà lo kiểm tra phương tiện của mình.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 8 giờ sáng 23-5 trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Nam tài xế công nghệ bị hất văng ra ngoài, may mắn không có đông phương tiện lưu thông cùng chiều. Ảnh cắt từ clip.

Clip do camera hành trình ô tô phía sau ghi lại, cho thấy một xe ô tô hiệu Suzuki màu đen đậu bên phải đường, không sát lề, bất ngờ mở cửa xe phía ghế lái làm một tài xế xe ôm công nghệ đang đi tới va vào, ngã ra đường.

May mắn là tài xế xe ôm chạy tốc độ chậm, thời điểm đó không có nhiều phương tiện di chuyển trên đường nên không có hậu quả đáng tiếc với người này.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra sự cố, tài xế ô tô lập tức kiểm tra xe của mình mà không hỗ trợ người bị ngã.

Chưa hết, dù hành vi mở cửa xe không quan sát có lỗi "mười mươi" nhưng tài xế ô tô đã buộc tài xế xe ôm công nghệ phải bồi thường cho mình 3 triệu đồng.

Tài xế xe ôm công nghệ phải bồi thường 3 triệu đồng cho tài xế ô tô dù mình không có lỗi

Ngay sau khi đăng clip, cộng đồng mạng đã khuyên tài xế xe ôm công nghệ đến công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, ngay trong sáng 24-4, công an phường An Phú đã mời hai bên lên làm việc. Tại Công an phường An Phú, tài xế ô tô đã hoàn trả số tiền 3 triệu đồng cho người tài xế xe ôm công nghệ.