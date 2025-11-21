Mỗi ngày uống 1,5 lít rượu, người đàn ông phải cắt toàn bộ dạ dày 21/11/2025 17:44

(PLO)- Thói quen uống 1,5 lít rượu mỗi ngày khiến người đàn ông 58 tuổi bị ung thư dạ dày giai đoạn muộn, phải phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày.

Ngày 21-11, Bệnh viện K, Hà Nội, cho biết đã tiếp nhận nam bệnh nhân 58 tuổi (Hưng Yên), nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, sức khỏe suy giảm.

Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có thói quen uống rượu nhiều năm, trung bình 1,5 lít mỗi ngày.

Sau khi nội soi dạ dày và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn, chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp nội soi, kèm vét hạch triệt căn và nối lại ống tiêu hóa trong ổ bụng.

PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại cơ sở Quán Sứ - Bệnh viện K, cho biết phẫu thuật nội soi có hiệu quả triệt căn tương đương mổ mở trong những giai đoạn bệnh thích hợp.

Người đàn ông 58 tuổi nhập viện trong tình trạng ung thư dạ dày giai đoạn muộn sau thời gian dài uống rượu. Ảnh: BVCC

"Phẫu thuật nội soi vẫn đảm bảo rìa cắt âm tính, số lượng hạch nạo vét tương đương mổ mở. Ưu điểm là bệnh nhân ít đau hơn sau mổ, mất máu ít, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ thấp, thời gian nằm viện ngắn”, bác sĩ Vụ nói.

Cũng theo bác sĩ Vụ, với những ca cắt toàn bộ dạ dày và nối trong như trường hợp của bệnh nhân này, phẫu thuật nội soi yêu cầu phẫu thuật viên có kinh nghiệm, làm chủ kỹ thuật, xử trí được các mạch máu sát gốc và kiểm soát tốt chảy máu trong ổ bụng. Đây là những thao tác phức tạp nhưng hiện đã được triển khai thường quy tại khoa.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt và đang được lên kế hoạch hóa trị bổ trợ.

Sau ca mổ thành công, bệnh nhân chia sẻ thêm: “Tôi đã quá chủ quan với sức khỏe khi sử dụng rượu thường xuyên. Đến khi phải vào viện, tôi mới biết việc giữ gìn sức khỏe qua thói quen sinh hoạt hàng ngày và việc kiểm tra, tầm soát ung thư quan trọng như thế nào. Tôi mong tất cả mọi người hãy đề cao ý thức khám bệnh, tầm soát định kỳ để có thể chủ động và được điều trị bệnh hiệu quả hơn".

Các bác sĩ Bệnh viện K cho biết khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư là cách hiệu quả để phát hiện sớm bệnh, đặc biệt với ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày.

Nội soi tầm soát giúp phát hiện tổn thương bất thường khi còn ở giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị triệt để.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh việc hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá, vận động hợp lý và đi khám khi có các triệu chứng bất thường như đau thượng vị, đầy bụng, chán ăn, sụt cân không rõ lý do… là những yếu tố quan trọng để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư dạ dày.