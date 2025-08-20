Một phụ nữ giả mạo Giám đốc công an tỉnh, lừa lấy của bạn gần 1 tỉ 20/08/2025 15:35

(PLO)- Cần lấy lại giấy tờ xe ba bánh bị công an tạm giữ, chị Y đã nhờ Thùy rồi bị Thùy đưa vào “bẫy” từ quen biết đến giả mạo Giám đốc công an tỉnh để chiếm đoạt của người này gần 1 tỉ đồng.

Ngày 20-8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thùy 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Thùy là giả mạo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang để lừa bị hại.

Bị cáo Thùy nghe tòa tuyên án ngày 20-8. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải trả lại cho bị hại số tiền 995,1 triệu đồng (trong đó khấu trừ cho bị cáo 5 triệu đã khắc phục trước đó).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2023, chị NNY có nhu cầu lấy lại giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô ba bánh bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ do vi phạm hành chính.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên chị Y đã liên hệ với Thuỳ để nhờ giúp. Thùy đã giới thiệu cậu của mình giúp Y nhưng người này sau đó không giúp được…

Video: TAND TP Cần Thơ xét xử bị cáo giả mạo Giám đốc Công an tỉnh lừa đảo.

Đầu tháng 12-2023, Thùy nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Y nên đưa ra nhiều thông tin gian dối.

Ban đầu Thùy nói cậu mình giới thiệu cho quen biết với ông HVH là Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Thùy nói sẽ liên hệ ông H để nhờ giúp đỡ cho Y được nhận lại giấy đăng ký xe.

Sau đó, Thùy đưa cho Y số tài khoản của một số người và nói là của Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hậu Giang, được ông H giới thiệu để kêu Y chuyển tiền cho các cán bộ trên, tạo điều kiện được nhận lại giấy đăng ký xe.

Do tin tưởng thông tin Thùy đưa ra là thật nên Y đã 22 lần chuyển vào các số tài khoản mà Thuỳ cung cấp với tổng số tiền 105,3 triệu đồng.

Đầu tháng 7-2024, Thùy tiếp tục nại ra nhiều lý do và cung cấp số của điện thoại của mình nhưng nói dối là số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang để Y liên hệ trực tiếp nhờ giúp đỡ.

Sau đó Y kết bạn Zalo với số điện thoại trên thì Thùy đóng giả Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nhắn tin cho Y…

Đến khoảng giữa tháng 7-2024, Thùy tiếp tục đóng giả Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nhắn tin cho Y và đưa ra nhiều lý do như đang bị kỷ luật, bị tạm giữ giấy tờ, tài sản, đang ly hôn vợ... để hỏi mượn tiền của Y lo cho các công việc nói trên. Y đồng ý và đã chuyển tiền 64 lần vào các số tài khoản do Thùy cung cấp, với tổng số 889,8 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng tháng 6-2024, Thùy còn sử dụng số điện thoại của người chung sống như vợ chồng với Thuỳ rồi nhờ người bán vé số mạo danh Phó Tư lệnh quân khu, điện thoại cho Y nói rằng để ông này liên hệ ông H giải quyết cho Y…

Quá trình điều tra, Thùy đã thừa nhận không quen biết với Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cũng như không có khả năng lấy được giấy chứng nhận đăng ký xe cho Y. Tổng số tiền mà Thùy đã chiếm đoạt của Y là 995,1 triệu, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân hết.