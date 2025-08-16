Một phường ở TP.HCM đặt mục tiêu 'phường không rác thải đường phố' 16/08/2025 10:25

(PLO)- Phường An Đông đặt mục tiêu trong năm năm tới sẽ là phường không rác thải đường phố, đại diện các khu phố cũng trao cam kết với lãnh đạo phường không xả rác ra đường, vỉa hè.

Sáng 16-8, UBND phường An Đông tổ chức lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Lực lượng công chức, viên chức và người dân của phường An Đông đã ra quân tổng vệ sinh đồng loạt tại các tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Huỳnh Mẫn Đạt đến Ngô Quyền), khu vực chung cư Xóm Cải, khu vực xung quanh tuyến đường Yết Kiêu, An Dương Vương và toàn các khu phố, đơn vị trên địa bàn phường An Đông.

Lực lượng công chức, viên chức và người dân của phường An Đông đã ra quân tổng vệ sinh đồng loạt tại các tuyến đường. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lễ ra quân được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Đông, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dịp này, các trưởng khu phố trên địa bàn phường đã trao bản cam kết cho lãnh đạo phường An Đông về việc cam kết không có tình trạng xả rác ra đường, vỉa hè; quyết tâm đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng phường An Đông là phường không rác thải đường phố.

Các trưởng khu phố trao bản cam kết cho ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, về việc cam kết xây dựng phường không rác thải đường phố. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, nhấn mạnh việc giữ gìn môi trường sống không chỉ là giữ hình ảnh đẹp của đô thị mà còn thể hiện trách nhiệm của người dân với cộng đồng.

Với mong muốn nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn, vì hạnh phúc người dân, Đảng uỷ phường An Đông đã đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 là “Xây dựng phường An Đông là phường không rác thải đường phố”.

Để làm được, phường An Đông đặt mục tiêu trong năm năm tới 100% rác thải sinh hoạt được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định; không để phát sinh các điểm đen về vệ sinh môi trường; 100% ý kiến người dân về vệ sinh môi trường được xử lý kịp thời, hiệu quả,…

Bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng uỷ phường An Đông, trao giỏ hoa cho đại diện các khu phố. Ảnh: BẢO PHƯƠNG