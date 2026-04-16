Một phường tại TP.HCM hợp tác với trường học, doanh nghiệp để kết nối nguồn lực địa phương 16/04/2026 15:24

(PLO)- Phường Diên Hồng, TP.HCM hợp tác với trường học, doanh nghiệp để hoàn thiện pháp lý cho các dự án phát triển, chuẩn hóa hệ thống quản lý, thúc đẩy hợp tác cộng đồng và xây dựng thương hiệu địa phương.

Ngày 16-4, UBND phường Diên Hồng, TP.HCM, tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương cùng Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự.

Kết nối nguồn lực giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo ba đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường năng lực pháp lý, chuyển đổi số và ứng dụng AI.

Cùng đó tư vấn, hoàn thiện pháp lý cho các dự án phát triển, chuẩn hóa hệ thống quản lý, thúc đẩy hợp tác cộng đồng và xây dựng thương hiệu địa phương và kết nối nguồn lực giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

UBND phường Diên Hồng tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương cùng Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự để tăng cường năng lực pháp lý, chuyển đổi số, ứng dụng AI. Ảnh: THANH THÙY

Luật sư Nguyễn Tri Thắng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự, cho biết thời gian tới sẽ tổ chức tư vấn và tuyên truyền pháp luật tại phường Diên Hồng, giúp cán bộ, người dân nắm được các chủ trương, chính sách.

Đáng chú ý, đơn vị này sẽ triển khai chatbot AI tra cứu pháp luật miễn phí. Công cụ này giúp người dân dễ dàng và chủ động tiếp cận với pháp luật, từ đó áp dụng vào đời sống.

LS Thắng cho biết công ty sẽ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương nghiên cứu các đề án pháp luật và xã hội, góp phần giúp cho chiến lược phát triển của phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 đạt nhiều kết quả tích cực.

Người nghèo vẫn có thể có lương hưu

Dịp này, phường Diên Hồng tổ chức hội nghị tuyên truyền các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Tại đây, bà Mai Liên Hương, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Hưng, cho biết BHXH giúp người tham gia an tâm tuổi già với lương hưu hằng tháng thay vì phụ thuộc con cái. BHXH cũng là lá chắn y tế, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính khi ốm đau, bệnh nặng. Đây còn là phao cứu sinh với trợ cấp thất nghiệp giúp duy trì cuộc sống khi mất việc.

Thông tin về điểm mới của Luật BHXH, bà Mai Liên Hương cho biết thời gian đóng BHXH tối thiểu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Quy định này giúp người lao động tham gia muộn hoặc công việc không liên tục có cơ hội hưởng hưu trí và giảm áp lực muốn rút BHXH một lần. Qua đó, mở rộng lưới an sinh, bao phủ thêm hàng triệu lao động tự do.

Bà Mai Liên Hương, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Hưng thông tin về những điểm mới của Luật BHXH. Ảnh: THANH THÙY

Bà Hương cũng cho biết TP.HCM là địa phương đi đầu trong hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân. Học sinh từ cấp tiểu học đến THPT được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Người dân có độ tuổi từ 65 đến 75 tuổi, tùy đối tượng cũng được hỗ trợ mức đóng, giúp tăng độ bao phủ y tế cho người cao tuổi chưa có lương hưu.

Cạnh đó, TP.HCM hỗ trợ 100% BHYT cho bệnh nhân phong, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo/cận nghèo mới thoát nghèo.

Với BHXH tự nguyện, bà Mai Liên Hương cho biết hộ nghèo được TP.HCM hỗ trợ thêm 30%, hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25%. "Người nghèo tại TP.HCM chỉ cần đóng một khoản rất nhỏ hàng tháng để có lương hưu" - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Hưng thông tin.